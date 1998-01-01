Петербург каждый день принимает по тысяче заявлений на электронные визы

Специалисты подводят первые итоги введния на берегах Невы системы электронных виз для иностранных гостей

За два месяца действия режима электронной визы, начавшей действовать для Петербурга и Ленинградской области с 1 октября, гражданам зарубежных стран выдано более 54 тыс. разрешений на въезд, из которых около 34 тыс. уже было использовано, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Как пояснил недавно заместитель генерального директора Городского туристско-информационного бюро по развитию и аналитической деятельности Никита Жильцов, в первую очередь право на такую визу используют ближайшие соседи.

Так, лидерами по въезду по электронной визе являются жители Эстонии (на них приходится примерно 41% от общего потока этой категории гостей), Латвии (14%) и Финляндии (11%): граждане этих государств не только чаще всего получают, но и используют электронную визу.

По данным статистики двух месяцев, не оставили заявок на ее получение только граждане Андорры и Ватикана, а число тех, кто визу оформил, но по разным причинам так и не смог въехать в город или область, превысило 4%. В связи с достаточно высоким процентом визового «брака» ряд депутатов Законодательного собрания Петербурга выступил с инициативой более благосклонного отношения к иностранцам, которые при оформлении электронной визы совершили непреднамеренные ошибки.

В частности, за ошибки, не носящие принципиального характера (например, за неуказание второго имени или неправильное написание символов в фамилии) их предлагают штрафовать, а не применять к ним более жесткие меры в виде депортации.

«Такой инструмент, как электронная виза, уже доказал свою эффективность: мы видим, что благодаря ему интерес к Петербургу стал еще более высоким, - говорит по этому поводу глава Комитета по развитию туризма города на Неве Евгений Панкевич. – В том числе и с его помощью по итогам этого сезона гостей в Петербурге будет примерно 9 млн человек. Однако наибольший эффект от их действия мы должны ощутить в будущем сезоне».

Надеются на эффективность действия этого важного инструмента и представители туристического бизнеса. «Пока влияние электронной визы на сферу организованного туризма невелико, поскольку ею, в основном, пользуются жители приграничных стран, - оценивает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Однако очевидно, что в следующем году вместе с наступлением «высокого» сезона их станут активно использовать самые разные категории путешественников, включая и тех, кто живет в дальних странах и приезжает по делам».

По оценкам экспертов, эффективность действия электронных виз многократно увеличится после того, как станут известны результаты введения в Петербурге режима «открытого неба».

Если заявленные перевозчиками маршруты полетов будут интересными, а стоимость перевозки доступной, мы вполне можем ожидать увеличения въездного турпотока в объеме 15-20%», - считают специалисты.

/TOURBUS.RU