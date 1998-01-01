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Travelport отметил 20-летие работы в России

Ведущие партнеры компании Travelport отметили юбилей в Московском императорском речном клубе

Пятого ноября компания Travelport отметила 20-летие деятельности в России праздничным вечером в Московском императорском речном клубе. На праздник собралось более 50 гостей – руководители компаний клиентов и партнеров Travelport. Среди них - представители Aeroclub, Pegas Tour, OneTwoTrip, AWAD, TCH, Alliance Travel, IPS, Internet-Bilet, BBT Russia, Internet-Bilet, IATA,Superkass, Pegas Retail,VIP Service, Russian Express, Аvangard, Alliance Avia, Unifest, Mego.Travel, Starliner, Talarii, Alliance Travel и многие другие.

Вечер открыл Элистер Роджер, вице-президент Travelport по работе с агентствами в Европе, который выступил с приветственной речью.

Мария Якушкина, глава представительства Travelport в России, вручила гостям дипломы и памятные подарки в ознаменование 20-летия Travelport и в знак благодарности за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Как отметили представители компании, «Юбилей – хороший повод вспомнить наши достижения и задуматься о планах на будущее. Мы гордимся тем, что стали значительным игроком на российском туристическом рынке, что у нас много партнеров и клиентов, с которыми мы поддерживаем отношения уже много лет».

Напомним, что Travelport - ведущая мировая технологическая компания, которая постоянно совершенствует процесс покупки туруслуг. Платформа Travelport предоставляет услуги дистрибуции, технологии, платежные и иные решения для глобальной индустрии туризма. Компания способствует развитию электронной торговли, соединяя поставщиков туристических услуг с онлайн и офлайн покупателями на площадке B2B.

Компания Travelport занимает лидирующие позиции во многих областях: это мерчандайзинг услуг авиакомпаний, контент отелей и компаний по аренде автомобилей и его дистрибуция, мобильная коммерция, платежные решения B2B. Компания также предоставляет услуги в области ИТ для авиакомпаний: решения для поиска тарифов, выписки билетов, контроля отправки пассажиров и другие.

Компания Travelport имеет офисы в 180 странах, в компании около 4000 сотрудников, штаб-квартира находится в Лэнгли (Великобритания).

Как отметила недавно Мария Якушкиной, по объемам бронирования наша страна занимает в Европе третье место. По ее словам, «уникальность российского рынка в активной разработке агентствами собственных онлайн-решений на основе продуктов Travelport и использования API-протоколов, а также в практически полном отказе от старых терминальных GDS-продуктов».

В свою очередь Фиона Шэнли, директор по маркетингу компании Travelport, отмечает: «В ближайшее время будут происходить серьезные изменения в области розничных онлайн продаж, будут развиваться мобильные технологии, причем мы все больше будем зависеть от наших цифровых устройств. Ясно, что двигателем перемен становятся клиенты, они предлагают новые темы, например, влияние путешествий на окружающую среду. Использование турагенствами ботов свидетельствует о том, что 2020-е станут эрой быстрых перемен.

Наша задача – помочь нашим клиентам быть в авангарде этих процессов и совершенствовать процесс бронирования и покупки турпродуктов».

/TOURBUS.RU