ЦИФРА НЕДЕЛИ: В этом году Северная столица приняла около миллиона деловых гостей

Эксперты комментируют первые итоги программы по превращению Петербурга в один из ведущих мировых центров MICE

Подводя итоги года в сфере конгрессно-выставочного туризма на профильном форуме, глава Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич заявил, что по итогам этого года город на неве примет около миллиона бизнес-туристов. При этом он особо подчеркнул успех организации и проведения крупных международных мероприятий, подобных 23-й Генеральной Ассамблее Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

Сделав акцент на том, что ассамблея собрала в городе на Неве более двух тыс. представителей отрасли из 138 стран, которые в течение нескольких дней обсуждали задачи, стоящие перед туристической отраслью, а также знакомились с городом на Неве, он высказал уверенность в эффективности события как продвиженческой акции. «Проведение в Петербурге крупнейшего для мировой туристической индустрии события является для города большим достижением, способным сделать его еще более привлекательным в качестве деловой дестинации», - заявил Евгений Панкевич.

Интерес к Петербургу в этом качестве подтверждают и специалисты. Так, директор по развитию ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Денис Осадчий констатировал, что Петербургский международный газовый форум, к примеру, в этом году собрал около 30 тыс. посетителей и 5,5 тыс. делегатов из 55 стран.

«Проведение мероприятий такого уровня, ежегодно собирающих знаковых для отрасли участников со всего мира, дает серьезный толчок развитию Петербурга как делового центра», - резюмировал он.

В этом уверена и глава пресс-службы Санкт-Петербургского международного культурного форума Светлана Гуляева. По ее словам, в 2019-м в нем участвовали представители 96 государств, а форум посетили 56 официальных иностранных делегаций, 18 из которых возглавляли министры культуры.

Что касается конкретных результатов направления, генеральный директор СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» (КВБ) Андрей Мацарин пояснил: в 2019 году бюро обеспечило подачу 18 заявок на проведение в Петербурге в 2020-2024 гг. международных деловых мероприятий с общим количеством делегатов около 37 тыс. человек. «Даже небольшие семинары и конгрессы приводят в город от $200 тыс., а доход от крупных событий исчисляется миллионами, - заявил он. – Поэтому нам крайне важно развивать направление и привлекать не только крупные, но и другие деловые события».

По его словам, при участии и поддержке КВБ в ближайшем будущем в Петербурге пройдут Европейский ветеринарный конгресс FECAVA, Всемирный конгресс шеф-поваров Worldchefs Congress & EXPO, Глобальная конференция по исследованию космоса GLEX, Всемирный энергетический конгресс, Международный математический конгресс и другие.

В целях развития потенциала Петербурга как центра делового и событийного туризма на форуме состоялось торжественное подписание соглашения, в рамках которого планируется активное продвижение сегмента конгресс-отелей в качестве площадок для организации деловых и событийных мероприятий различного уровня.

В работе форума приняли участие более 120 специалистов, включая представителей администрации Петербурга, представителей компаний конгрессно-выставочной отрасли, индустрии гостеприимства, а также экспертов и специалистов сопутствующего сервиса.

/TOURBUS.RU