Итальянские термальные источники будут бить в центре Москвы

В рамках московской выставки MedTravelExpo-2019 прошел День Италии, представивший все аспекты спа-отдыха на Апеннинах

На прошлой неделе в столичном Экспоцентре прошла международная специализированная выставка «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры». Первый же день её работы был посвящён Италии. В рамках коллективная экспозиция итальянских термальных курортов прошёл научный форум «Минеральные воды как уникальный природный ресурс для оздоровления и профилактики заболеваний».

«Поток российских туристов, направляющихся в Италию, в то числе с целью оздоровления, постоянно растёт, - сказал на открытии генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте. - В этом году Генконсульство выдало 680 тысяч виз, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество туристов, въехавших в нашу страну с медицинскими целями, составило около 50 тыс. человек».

Кроме того, с января будущего года генеральное консульство начинает аккредитацию итальянских клиник, которые работают с российскими коллегами, а также сотрудничающих с Италией российских медучреждений, чтобы такой обмен происходил максимально быстро.

«Я уверен, что благодаря этому опыт лучших итальянских клиник придёт в Россию. Настал самый благоприятный момент для сотрудничества и инвестиций в совместные проекты в области медицинского туризма и в программы по реабилитации и оздоровлению. Мы открыты для предложений по расширению сотрудничества, а опыт компании Prima Strada по открытию в Москве термального центра Palazzo Termale - лучшее тому подтверждение», - добавил синьор Форте.

«Первый в России термальный центр Palazzo Termale откроется на Пятницкой улице в Москве в начале будущего года, - рассказала, представляя проект, генеральный директор туроператорской компании Prima Strada Оксана Пустовая. - Этот центр будет оснащен инновационным ингаляционным оборудованием, в нем для питьевого лечения, ингаляций, орошений и промываний будет использоваться минеральная вода Кьянчано Терме и Терме Телезе».

Кроме этого, предусматривает тесное сотрудничество, включая обучение, стажировки, проведение совместных научных конференций, между врачами и учёными Италии и России, работающими в области термализма, курортологии и восстановительной медицины.

«Для туристов из России пришло время воспользоваться максимально разнообразными возможностями отдыха в Италии и обратить внимание на её уникальные природные ресурсы, - считает руководитель представительства ЭНИТ в России Ирина Петренко. - Ведь в Италии более 400 термальных курортов с разным качеством лечебной воды. Туристы без труда могут совмещать оздоровительные программы с посещением памятников истории и культуры страны».

По её мнению, в России хорошо известны только термальные курорты севера Италии, в первую очередь, Тосканы, где термальных курортов больше, чем в любой другой провинции Италии.

Самый знаменитый - Монтекатини Терме, чья термальная вода благотворно влияет на деятельность желудка и печени. Монтекатини известен с этрусских времён и «освящён» посещениями многих великих итальянцев, в первую очередь Джузеппе Верди. Многие здания на курорте Монтекатини построены известными архитекторами в стиле модерн и представляют большую художественную ценность.

Популярен, в особенности у туристов из Северной Европы, бальнеотерпевтический курорт Сирмионе на полуострове, вдающемся в озеро Гарда — там туристы могут посмотреть руины виллы когда-то лечившегося здесь древнеримского поэта Катулла.

Меньше известен находящийся недалеко от Монтекатини находится Монсуммано Терме со своими природными подземными термальными лечебницами - пещерами Гротта Джусти и Гротта Парланти - там лечат расстройства органов дыхания, ревматизм и артрит. Кьянчано Терме, расположенный среди холмов на юг от Сиены и Ареццо, специализируется на лечении печени и нарушениях обмена веществ.

Символами центрально-итальянской области Лацио являются не только вечный город Рим со своими сокровищами, но и известные ещё его древним обитателям углекисло-сероводородные воды Acque Albule (Тиволи). В районе современного курорта Фьюджи ещё в XVI веке - лечился ещё Микеланджело, который называл местные маломинерализованные с повышенным содержанием гуминовых и фульвокислот. «водами, которые могут дробить камни».

Практически неизвестны в России термальные источники острова Сицилия, на котором находится самый высокий и самый активный вулкан Европы – Этна. Его радоновые сернистые воды с древних времён использовались в термах Ксифонии. Они помогают при лечении заболеваний суставов, а также болезней кожи.

Гости Дня Италии на MedTravelExpo-2019 первыми протестировали инновационные технологии и ингаляционное оборудование, которое уже скоро появиться на курортах и оздоровительных и SPA центрах России, ознакомились с методиками лечения термальной водой, а также продегустировали термальную воду, соли и косметику.

/TOURBUS.RU