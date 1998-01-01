Вчера в московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоялась торжественная церемония вручения премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда». Это единственная в Москве профессиональная туристическая премия, которая присуждается лучшим представителям сферы гостеприимства.
В этом году премия, проводимая Комитетом по туризму города Москвы, вручалась в юбилейный двадцатый раз.
«Москва сегодня способна удивить любого туриста — событийной программой, архитектурой, культурными проектами, гастрономической жизнью и уникальной атмосферой. Победители премии «Путеводная звезда» создают комфорт и делают столицу популярным туристическим направлением. Этот стандарт столичного гостеприимства необходимо поддерживать на высоком уровне. И совместными усилиями мы делаем так, чтобы каждый турист и каждый житель восхищался Москвой — лучшим городом Земли», — отметила председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.
Юбилейная премия «Путеводная звезда» стала особенным и запоминающимся событием. Лауреатов выбирали в 15 номинациях, которые впервые были объединены в пяти категориях: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа», – и специальные номинации. Также впервые в конкурсе появились такие номинации, как «Лучшее — детям» и «Москва онлайн».
Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан: на сайте проекта «Активный гражданин» москвичи голосовали за лучшие фестивали и культурные проекты, а также за лучшие объекты столицы для посещения с детьми.
Местом торжественного награждения лауреатов премии выбрали музыкальный театр «Геликон-опера», расположенный в одной из старейших московских усадеб, а почетными гостями церемонии стали более пятисот гостей — представителей туристической отрасли столицы.
Лауреатами юбилейной премии «Путеводная звезда» в 2019 году стали:
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Ресторан «Кафе Пушкинъ» (номинация «Московская классика»);
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Ресторан «Северяне» (номинация «Московский завтрак»);
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Образовательно-экскурсионный проект «Москва глазами инженера» (номинация «Прогулки по Москве»);
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Московский планетарий (номинация «Лучшее — детям!»)
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Выставка «Илья Репин. Ретроспектива», Государственная Третьяковская галерея (номинация «Москва культурная»);
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Фестиваль «Путешествие в Рождество» (номинация «Москва фестивальная»);
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ООО «Бизнес Бас» (номинация «Москва. Везет!»);
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ООО «Тари Тур» (номинация «Москва. Добро пожаловать!»);
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Медиасервис «Афиша-Рестораны» (номинация «Москва онлайн»);
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«Это мой город» — проект Москвич Mag (номинация «Московские истории»);
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Ararat Park Hyatt Moscow (номинация «Лучший отель 5*»);
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DoubleTree by Hilton Hotel Moscow — Marina (номинация «Лучший отель 4*»);
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Ibis Moscow Centre Bakhrushina (номинация «Лучший отель 3*»);
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Strawberry Duck Moscow (номинация «Лучший хостел»);
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Гугуберидзе Теймураз Владимирович, управляющий директор АО «ТД ГУИ» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
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Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза туриндустрии (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
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Медиапроект The City (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
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Новиков Аркадий Анатольевич, создатель сети ресторанов Novikov Group (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
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Гагарина Елена Юрьевна, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);
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Загребелько Андрей Георгиевич, генеральный директор АО «Даниловский рынок» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»).