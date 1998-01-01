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12 декабря
Cергей Шпилько, "Тари Тур" и Ararat Park Hyatt получили "Путеводную звезду»

В Москве уже в двадцатый раз наградили лучших представителей столичной индустрии гостеприимства


  • Вчера в московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоялась торжественная церемония вручения премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда». Это единственная в Москве профессиональная туристическая премия, которая присуждается лучшим представителям сферы гостеприимства.

    В этом году премия, проводимая Комитетом по туризму города Москвы, вручалась в юбилейный двадцатый раз.

     

    «Москва сегодня способна удивить любого туриста — событийной программой, архитектурой, культурными проектами, гастрономической жизнью и уникальной атмосферой. Победители премии «Путеводная звезда» создают комфорт и делают столицу популярным туристическим направлением. Этот стандарт столичного гостеприимства необходимо поддерживать на высоком уровне. И совместными усилиями мы делаем так, чтобы каждый турист и каждый житель восхищался Москвой — лучшим городом Земли», — отметила председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

     

    Юбилейная премия «Путеводная звезда» стала особенным и запоминающимся событием. Лауреатов выбирали в 15 номинациях, которые впервые были объединены в пяти категориях: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа», и специальные номинации. Также впервые в конкурсе появились такие номинации, как «Лучшее — детям» и «Москва онлайн».

    Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан: на сайте проекта «Активный гражданин» москвичи голосовали за лучшие фестивали и культурные проекты, а также за лучшие объекты столицы для посещения с детьми.

     

    Местом торжественного награждения лауреатов премии выбрали музыкальный театр «Геликон-опера», расположенный в одной из старейших московских усадеб, а почетными гостями церемонии стали более пятисот гостей — представителей туристической отрасли столицы.

     

    Лауреатами юбилейной премии «Путеводная звезда» в 2019 году стали:

    • Ресторан «Кафе Пушкинъ» (номинация «Московская классика»);

    • Ресторан «Северяне» (номинация «Московский завтрак»);

    • Образовательно-экскурсионный проект «Москва глазами инженера» (номинация «Прогулки по Москве»);

    • Московский планетарий (номинация «Лучшее — детям!»)

    • Выставка «Илья Репин. Ретроспектива», Государственная Третьяковская галерея (номинация «Москва культурная»);

    • Фестиваль «Путешествие в Рождество» (номинация «Москва фестивальная»);

    • ООО «Бизнес Бас» (номинация «Москва. Везет!»);

    • ООО «Тари Тур» (номинация «Москва. Добро пожаловать!»);

    • Медиасервис «Афиша-Рестораны» (номинация «Москва онлайн»);

    • «Это мой город» — проект Москвич Mag (номинация «Московские истории»);

    • Ararat Park Hyatt Moscow (номинация «Лучший отель 5*»);

    • DoubleTree by Hilton Hotel Moscow — Marina (номинация «Лучший отель 4*»);

    • Ibis Moscow Centre Bakhrushina (номинация «Лучший отель 3*»);

    • Strawberry Duck Moscow (номинация «Лучший хостел»);

    • Гугуберидзе Теймураз Владимирович, управляющий директор АО «ТД ГУИ» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

    • Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза туриндустрии (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

    • Медиапроект The City (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

    • Новиков Аркадий Анатольевич, создатель сети ресторанов Novikov Group (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

    • Гагарина Елена Юрьевна, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»);

    • Загребелько Андрей Георгиевич, генеральный директор АО «Даниловский рынок» (Специальный приз «За вклад в развитие туризма»).

     

     


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