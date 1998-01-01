Вчера в московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоялась торжественная церемония вручения премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда». Это единственная в Москве профессиональная туристическая премия, которая присуждается лучшим представителям сферы гостеприимства.

В этом году премия, проводимая Комитетом по туризму города Москвы, вручалась в юбилейный двадцатый раз.

«Москва сегодня способна удивить любого туриста — событийной программой, архитектурой, культурными проектами, гастрономической жизнью и уникальной атмосферой. Победители премии «Путеводная звезда» создают комфорт и делают столицу популярным туристическим направлением. Этот стандарт столичного гостеприимства необходимо поддерживать на высоком уровне. И совместными усилиями мы делаем так, чтобы каждый турист и каждый житель восхищался Москвой — лучшим городом Земли», — отметила председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

Юбилейная премия «Путеводная звезда» стала особенным и запоминающимся событием. Лауреатов выбирали в 15 номинациях, которые впервые были объединены в пяти категориях: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа», – и специальные номинации. Также впервые в конкурсе появились такие номинации, как «Лучшее — детям» и «Москва онлайн».

Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан: на сайте проекта «Активный гражданин» москвичи голосовали за лучшие фестивали и культурные проекты, а также за лучшие объекты столицы для посещения с детьми.

Местом торжественного награждения лауреатов премии выбрали музыкальный театр «Геликон-опера», расположенный в одной из старейших московских усадеб, а почетными гостями церемонии стали более пятисот гостей — представителей туристической отрасли столицы.

Лауреатами юбилейной премии «Путеводная звезда» в 2019 году стали: