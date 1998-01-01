Новости Майя Ломидзе: «Три года назад такую долю туроператорских продаж было сложно себе представить» Исполнительный директор АТОР подвела итоги туристического года и ответила на вопросы журналистов в ходе прошедшей в столице пресс-конференции

Исполнительный директор ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе подвела итоги туристического года и ответила на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, прошедшей в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня». Как отметила эксперт, 2019-й год оказался для туристической индустрии России годом без серьезных потрясений в виде природных катаклизмов или значимых банкротств игроков рынка, без особой турбулентности спроса. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, по всем видам туризма – внутреннему, выездному и въездному – в туроператорском сегменте зафиксирован рост продаж туров. Так, Россия прочно заняла место в топ-5 самых продаваемых направлений у ведущих туроператоров в высокий сезон. Доля туроператоров на внутреннем рынке, благодаря масштабированию технологий выездного туризма на внутренний, существенно возросла. К примеру, в этом году, по предварительным оценкам, Краснодарский край из 15-16 млн человек общего потока получит 3,-3,5 млн туристов по линии туроператоров, а Крым - 1,2-1,5 млн из более чем 6 млн. «Буквально три года назад такую долю туроператорских продаж на этих направлениях было сложно себе представить», - подчеркнула г-жа Ломидзе. На внутреннем рынке в 2019 году по массовым направлениям Юга России спрос вырос в годовом выражении на 15%. Лидерами по году среди массовых пляжных направлений внутреннего туризма остаются Краснодарский край (внутри него первое место по спросу занимает Большой Сочи) и Крым, где первенство по спросу отдается Южному берегу. Средняя стоимость туров в высокий сезон на Юг России составила 70-75 тыс. р. на двоих на неделю в отель 3* с питанием «завтраки». Топ экскурсионных направлений в целом по году составили Санкт-Петербург, Москва, Казань, Золотое кольцо, здесь прирост в целом по рынку – порядка 5%. Все больше туристов путешествуют с туроператорами в соседние с «домашним» регионы, однако прирост здесь пока относительно невелик. На Новый год в продажах туров по России традиционно лидируют Сочи и Красная Поляна, популярностью пользуются и санатории Кавминвод. В горнолыжном туризме, при лидерстве горного кластера Сочи, развиваются и новые направления: у туроператоров растут и продажи таких курортов, как Шерегеш, Домбай, Чегет, Кавминводы. Предложения на Новый год в России можно найти от 4 тыс. р. до 300 тыс. р. за сутки за номер. Исходя из статистических данных за три квартала этого года, прирост общего выездного турпотока в годовом выражении в 2019 году составит порядка 7%, - заявила эксперт. По данным АТОР, больше 80% российских туристов для отдыха выбирают пляжные направления, поэтому неожиданностей в вопросе лидерства не произошло: направлением номер один в российском выездном туризма по итогам 2019 года осталась Турция. Объем выездного потока в Турцию уже превысил 6,7 млн поездок россиян, с годовым приростом на уровне +15% по сравнению с 2018 годом. За Турцией с большим отрывом в числе лидеров в выездном турпотоке в целом по году идут Таиланд, Италия, Испания, Греция, Кипр, Тунис. Что касается динамики прироста годового турпотока, здесь лидерство у Италии, показавшей годовой прирост числа турпоездок выше, чем Турция. В зимнем сезоне и на Новый год среди всех выездных направлений по продажам лидирует Таиланд. Абсолютное большинство россиян зимой также отдают отдыху на пляжных направлениях. Горнолыжные и экскурсионные европейские направления показывают стагнацию спроса или относительно небольшой прирост турпотока. Минимальная цена новогоднего тура сейчас составляет 90 тыс. руб. Средняя стоимость новогоднего отдыха по выездным направлениям с учетом продаж по акциям раннего бронирования составила 70-75 тыс. р. на человека на неделю. Что же касается въездного рынка, то по итогам трех кварталов прирост количества иностранцев, приехавших в Россию с туристическими целями, составил 20%. Китай по количеству туристов остается лидером, но по динамике прироста турпотока его обошли Корея, Германия, Италия, Испания. Рост наблюдается по таким «геополитически сложным» рынкам, как Великобритания и США. Отвечая на вопросы журналистов, г-жа Ломидзе отметила, что банкротство международного туроператора Thomas Cook обошло российский туристический рынок стороной, не оказав на него существенного влияния. «Российские дочерние компании Thomas Cook либо не успели завершить сделки с британским гигантом, либо были успешно приобретены новыми владельцами, в результате продолжили свою работу без сбоев. На настроения российских потребителей банкротство Thomas Cook не оказало влияния: спрос у туроператоров продолжает быть устойчивым с положительной динамикой», - заверила эксперт. /TOURBUS.RU

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