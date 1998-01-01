Новости Первым претендентом на полеты в режиме «открытого неба» стал Wizz Air Эксперты комментируют перспективы заметного расширения полетов венгерского лоукостера из аэропорта Пулково

Вчера заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик сообщил журналистам о том, что первой из иностранных авиакомпаний, направивших официальную заявку на полеты из Пулково в режиме «открытого неба», стал венгерский лоукостер Wizz Air, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. «Появился первый конкретный маршрут и первая конкретная заявка от Wizz Air, - заявил он. - Пока это все рассматривается, и нам нужно будет согласовать с теми странами, куда они полетят». При этом чиновник подчеркнул, что «технически это делается достаточно быстро» и уже до конца 2019 года направления полетов для этого перевозчика могут быть согласованы Минтрансом. По его словам, Ryanair и EasyJet ранее также проявляли интерес к открытию полетов из Пулково, однако официальных заявок на полеты пока не подавали. «Как только любая авиакомпания-лоукостер заявит о готовности летать по каким-то маршрутам, мы тут же это все реализуем на практике», - сообщил он. Стоит подчеркнуть, что Wizz Air, в отличие от конкурентов, уже работает в городе на Неве: в настоящее время перевозчик обслуживает два маршрута (в Будапешт и Лондон). Он проявляет к Петербургу явный интерес, поскольку недавно генеральный директор венгерской авиакомпании Джозеф Варади встречался с губернатором Петербурга Александром Бегловым и четко дал понять: если город (и Пулково в том числе) пойдут перевозчику навстречу, он готов не только значительно расширить присутствие в воздушной гавани с помощью расширения маршрутной сети, но и создать в ней собственную базу, на основе которой и станут выполняться полеты по самым разным направлениям, количество которых может доходить до 13-ти. При этом представители петербургского турбизнеса тоже заинтересованы в расширении полетных программ лоукостера. Так, глава петербургского представительства Robinson tours Наталия Посредникова уверена, что востребованность туров в Венгрию во многом основывается на ценовой политике Wizz Air, которая предлагает перелеты по весьма приемлемым ценам. «Перевозчик установил на перелет настолько привлекательные цены, что они вызывают живой интерес туристов, - констатирует она. – Наличие недорогой перевозки благоприятно сказывается, к примеру, на продажах непродолжительных поездок: многие клиенты готовы приобрести сити-тур в Будапешт просто для того, чтобы провести в нем несколько дней», – сообщила она. Примерно в том же ключе говорит о сотрудничестве с Wizz Air и Татьяна Гончарова, глава петербургского представительства компании «Европорт». «Возможность организовывать программы из Петербурга в Лондон и другие по Великобритании с использованием перелетов на «крыльях» этого перевозчика привлекательна, поскольку никто другой таких цен на полеты не предлагает, - констатирует эксперт. – Благодаря им и конечная стоимость «пакетов» с посещением этой страны оказалась снижена, что в имеющейся ситуации для туристов крайне важно». Напомним: использование пятой и седьмой степеней «свободы воздуха» может быть введено в аэропорту Пулково в тестовом режиме с 1 января 2020 года сроком на пять лет, и, по официально неподтвержденным данным, уже подготовлен перечень из 30 стран, для которых это станет возможно. Вместе с тем специалисты уверены, что в полной мере режим «открытого неба» в петербургском аэропорту заработает только с началом весенне-летнего сезона, когда появится новое расписание полетов. /TOURBUS.RU

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