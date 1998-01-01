Антонио де ла Морена: «У искусства импрессионистов и современного туризма много общего»

Предновогодний вечер собрал вчера в центре столицы многочисленных партнеров Turespana в России — ведущих туроператоров, MICE-компании, журналистов.

Прошел вечер в необычном месте - музее Русского импрессионизма, где в эти дни проходит большая выставка «Импрессионизм и испанское искусство».





Глава росийского представительства Turespana г-н Антонио де ла Морена (на фото) поделился с гостями вечера предварительными туристическими итогами уходящего года.

Как отметил спикер, по данным Национального института статистики Испании, за первые десять месяцев 2019 года в страну из России приехали 1,2 млн туристов, что на 8,4% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Число ежедневных затрат российского туриста в Испании составляют в этом году в среднем €173 в день, а за весь период своего пребывания в стране ими тратится в среднем €1589. Средняя продолжительность пребывания россиян в Испании – 9 дней. «Российский турист отличается своей взыскательностью, жаждой новых ощущений и интересом к культурным ресурсам», - отметил спикер.



Антонио де ла Морена также провел параллель между искусством импрессионизма и современным международным туризмом, исследующим различные страны мира, включая, конечно, и Испанию, и знакомящим людей с природой и повседневной жизнью и культурой разных стран.



Гости вечера в сопровождении экскурсоводов совершили увлекательные экскурсии по музею Русского импрессионизма и познакомились с экспозицией испанских художников конца 19 - начала 20 века, творивших под влиянием французских импрессионистов.

Всего в выставке представлены около 60 живописных работ, скульптура и графика из ведущих музеев Испании и частных коллекций, дополненные картинами из ГМИИ имени А.С. Пушкина (Москва).

В проекте участвуют 14 художественных музеев Испании, в том числе Национальный музей искусства Каталонии, музей Монтсеррат, Музей изобразительных искусств Бильбао и др

Среди представленных полотен — работы Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерры, Игнаси Майоля, Сантьяго Русиньоля, Рикардо Каналса, Игнасио Cулоаги, Жоакима Мира и Пере Изерна.

/TOURBUS.RU