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12 декабря
Антонио де ла Морена: «У искусства импрессионистов и современного туризма много общего»
Предновогодний испанский туристический вечер собрал партнеров и друзей Turespana в стенах Музея русского импрессионизма
Предновогодний вечер собрал вчера в центре столицы многочисленных партнеров Turespana в России — ведущих туроператоров, MICE-компании, журналистов.
Прошел вечер в необычном месте - музее Русского импрессионизма, где в эти дни проходит большая выставка «Импрессионизм и испанское искусство».
Глава росийского представительства Turespana г-н Антонио де ла Морена (на фото) поделился с гостями вечера предварительными туристическими итогами уходящего года.
Как отметил спикер, по данным Национального института статистики Испании, за первые десять месяцев 2019 года в страну из России приехали 1,2 млн туристов, что на 8,4% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.
Число ежедневных затрат российского туриста в Испании составляют в этом году в среднем €173 в день, а за весь период своего пребывания в стране ими тратится в среднем €1589. Средняя продолжительность пребывания россиян в Испании – 9 дней. «Российский турист отличается своей взыскательностью, жаждой новых ощущений и интересом к культурным ресурсам», - отметил спикер.
Всего в выставке представлены около 60 живописных работ, скульптура и графика из ведущих музеев Испании и частных коллекций, дополненные картинами из ГМИИ имени А.С. Пушкина (Москва).
В проекте участвуют 14 художественных музеев Испании, в том числе Национальный музей искусства Каталонии, музей Монтсеррат, Музей изобразительных искусств Бильбао и др
Среди представленных полотен — работы Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерры, Игнаси Майоля, Сантьяго Русиньоля, Рикардо Каналса, Игнасио Cулоаги, Жоакима Мира и Пере Изерна.
/TOURBUS.RU
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