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МИД РФ предупредил об отмене поездов Eurostar, Thalys и Lyria во Франции/ В Совфеде объяснили необходимость запрета выезда за границу экс-сотрудников ФСБ/ «Уральские авиалинии» начнут полеты из Ростова-на-Дону в Прагу

МИД РФ предупредил об отмене поездов Eurostar, Thalys и Lyria во Франции

Сбои в движении поездов Eurostar, Thalys и Lyria во Франции продолжатся из-за массовых забастовок в стране, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). "Франция – 11 декабря в связи с продолжающейся забастовкой профсоюзных объединений дальнейшие сбои в работе ведущих операторов общественного транспорта (RATP, RER, SNCF). До 13 декабря объявлено о приостановке движения поездов следования Eurostar, Thalys и Lyria", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции на прошлой неделе и вызвала коллапс в работе общественного транспорта. Были отменены международные авиарейсы, поезда. В Париже не работало метро, на дорогах образовались пробки длиной в сотни километров.

Поезда Eurostar, Thalys и Lyria соединяют Францию с Великобританией, Бельгией, Германией, Нидерландами и Швейцарией.

В Совфеде объяснили необходимость запрета выезда за границу экс-сотрудников ФСБ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о возможности временно ограничивать выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ.

Закон предполагает, что такое ограничение может быть введено на срок до пяти лет.

По словам главы комитета Андрея Клишаса, цель данного закона — защитить бывших сотрудников ФСБ "от неправового в первую очередь воздействия — предъявления им разного рода надуманных обвинений и попыток оказать влияние за рубежом».

"Это в целях их безопасности, чтобы при пересечении границы к ним не были предъявлены какие-либо надуманные требования, особенно если они были допущены к вопросам государственной тайны. Это направлено на их защиту, а не связано с тем, доверяют им или нет", — сказал г-н Клишас на заседании.

В настоящее время право военнослужащих органов безопасности на выезд из РФ может быть ограничено в период прохождения ими военной службы.

При этом после увольнения со службы выезд может быть ограничен только в случае, если они были допущены к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

«Уральские авиалинии» начнут полеты из Ростова-на-Дону в Прагу

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 21 февраля 2020 года начнет выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Прагу, сообщила пресс-служба ростовского аэропорта Платов.

Полеты будут осуществляться по пятницам на самолетах Airbus А320: вылет из Ростова-на-Дону в 15:05, прибытие в Прагу в 16:50, вылет в обратном направлении в 08:05, прибытие в 13:35 (время местное для каждого аэропорта).

Продажа билетов на данное направление уже открыта. "Уральские авиалинии" планируют выполнять рейсы до конца осенне-зимней навигации, которая завершится 27 марта.

Рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Прага выполняет также чешская авиакомпания Smartwings трижды в неделю.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском Домодедово, екатеринбургском Кольцово и петербургском Пулково. Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319).

/TOURBUS.RU



