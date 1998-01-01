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11 декабря
Singapore Airlines признана лучшей авиакомпанией уходящего года
В Москве прошла церемония награждения ежегодной премией Prime Traveller Awards
Авиакомпания «Сингапурские авиалинии» была удостоена звания «Лучшей авиакомпании» по версии премии журнала Prime Traveller. Церемония награждения Prime Traveller Awards состоялась в Москве в особняке «Дом Смирнова» на Тверском бульваре.
Отметим, что Prime Traveller Awards – совместная премия журнала о путешествиях класса люкс и консьерж-службы Prime Concept, созданная в 2016 году. Премия присуждается за выдающиеся достижения и инновации в сфере отельного бизнеса и авиаперевозок.
Напомним, что компания «Сингапурские авиалинии» располагает одним из самых молодых в мире самолетных парков, включающим в себя 124 пассажирских судна, а маршрутная сеть авиакомпании, включая направления SilkAir, охватывает 93 направления в 34 странах мира. «Сингапурские авиалинии» осуществляют регулярные полеты из Москвы в Сингапур и Стокгольм пять раз в неделю (кроме среды и воскресенья).
В 2018 году авиакомпания была удостоена нескольких наград в РФ и СНГ: «Самая клиентоориентированная авиакомпания в корпоративном сегменте» (журнал Buying Business Travel), «Лучшая авиакомпания Азии» в России и странах СНГ (журнал Business Traveller), а также «Лучшая авиакомпания” по версии журнала Prime Traveller.
/TOURBUS.RU
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