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Singapore Airlines признана лучшей авиакомпанией уходящего года

В Москве прошла церемония награждения ежегодной премией Prime Traveller Awards

Авиакомпания «Сингапурские авиалинии» была удостоена звания «Лучшей авиакомпании» по версии премии журнала Prime Traveller. Церемония награждения Prime Traveller Awards состоялась в Москве в особняке «Дом Смирнова» на Тверском бульваре.

Отметим, что Prime Traveller Awards – совместная премия журнала о путешествиях класса люкс и консьерж-службы Prime Concept, созданная в 2016 году. Премия присуждается за выдающиеся достижения и инновации в сфере отельного бизнеса и авиаперевозок.



В каждой номинации премии Prime Traveller Awards определялось три победителя, выбранные разными аудиториями. Первого победителя назвало почетное жюри, состоящее из известных колумнистов журнала Prime Traveller. Второго - члены клуба Prime Concept, а судьбу третьего победителя решала редакция журнала Prime Traveller.



Второй год подряд «Сингапурские авиалинии» подтвердили статус, признанный мировыми экспертами, и получили награду в номинации «Лучшая авиакомпания» по версии членов клуба Prime Concept.



Бирэн По, глава представительства авиакомпании «Сингапурские авиалинии» в России, прокомментировал победу: “Для нас большая честь второй год подряд получить премию Prime Traveller в номинации Best Airways. Эта награда является подтверждением усиленной работы нашей команды и укрепляет наше желание предоставлять сервис высокого уровня клиентам «Сингапурских авиалиний».





Напомним, что компания «Сингапурские авиалинии» располагает одним из самых молодых в мире самолетных парков, включающим в себя 124 пассажирских судна, а маршрутная сеть авиакомпании, включая направления SilkAir, охватывает 93 направления в 34 странах мира. «Сингапурские авиалинии» осуществляют регулярные полеты из Москвы в Сингапур и Стокгольм пять раз в неделю (кроме среды и воскресенья).





В 2018 году авиакомпания была удостоена нескольких наград в РФ и СНГ: «Самая клиентоориентированная авиакомпания в корпоративном сегменте» (журнал Buying Business Travel), «Лучшая авиакомпания Азии» в России и странах СНГ (журнал Business Traveller), а также «Лучшая авиакомпания” по версии журнала Prime Traveller.

/TOURBUS.RU