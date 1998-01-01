Новости Петергоф научился работать с китайскими туристами и установил новый рекорд посещаемости Руководитель ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая подвела итоги года и рассказала журналистам о новинках знаменитого музейного комплекса

На состоявшейся на этой неделе встрече с журналистами глава ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая сообщила, что в этом году (по состоянию на 5 декабря) знаменитый музей посетили уже более 6,274 млн человек. «Этот показатель до конца года еще немного увеличится», - сказала она, добавив, что в прошлом году посещаемость музея-заповедника составила около 5,4 млн человек. По словам руководителя музея-заповедника, 60% потока посетителей приходится на россиян, а около 40% - на граждан из-за рубежа, а наибольший объем желающих увидеть комплекс фонтанов в 2019-м был зафиксирован 10 августа, когда всего за один день в ГМЗ побывало 51,5 тыс. человек. «В принципе, за последние годы мы научились работать в новых условиях, - подчеркнула Елена Кальницкая. – В том числе и принимая огромное количество туристов с Востока. Делать это непросто, но мы стараемся. Ведь в конечном счете это только вопрос менеджмента и логистики». В частности, для увеличения возможностей приема посетителей в этом году режим работы музейного комплекса был продлен до 21 часа на весь сезон, что потребовало от коллектива ГМЗ значительных усилий. «Однако этот шаг был положительно воспринят как обычными посетителями, так и туристическими компаниями, которые организуют экскурсии в наш музей», - считает она. При этом глава ГМЗ «Петергоф» уверена, что продление работы музея-заповедника в «высокий» сезон до девяти часов вечера решило все проблемы с туристическими потоками, а ориентация на реализацию билетов через кассы, а не интернет, правильна. «Это позволяет избегать возвратов билетов в последнюю минуту, а главное - дает шанс попасть в музей всем тем, кто по какой-то причине не смог купить билет заранее», – полагает она. Что касается проектов, над которыми сейчас работают в ГМЗ, Елена Кальницкая выделила реставрацию павильона Катальной горки, в цоколе которого разместится новый музей императорских развлечений, работы в Большой оранжерее Нижнего парка, где планируется открыть музей садово-паркового искусства, а также работы в парке Ораниенбаума и возрождение Китайского дворца, где на днях завершилась реставрация Штукатурного покоя и Малого Китайского зала (для посетителей они откроются в мае 2020 года). В ближайших планах Петергофа и открытие ряда совместных выставок. Так, 23 декабря в калининградском аэропорту Храброво откроется совместный выставочный проект ГМЗ «Петергоф» и Музея Мирового океана, посвященный императрице Елизавете Петровне под названием «Вы помните, чья я дочь...», а 11 декабря в столице Словении Любляне появится выставка «Царь и Врач», рассказывающая о судьбе словенского врача Грегора Воглара – она станет одной из составляющих нового большого проекта, посвященного 350-летию со дня рождения Петра Великого. Кроме того, около 200 предметов из коллекции музея (включая парадный портрет Елизаветы Петровны кисти Карла ван Лоо, картины из соломки, а также серебряную посуду XVIII века, созданную аугсбургскими мастерами) будут показаны в баварском городе Аугсбург в рамках проекта «Царские коллекции. Раритеты Петергофа». По оценке представителей турбизнеса Северной столицы, Петергоф по-прежнему остается одним из объектов, обязательных к посещению. «Этот музейный комплекс неизменно входит в программы пребывания туристов даже в том случае, если они краткосрочные, - говорит Светлана Иванова, председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков. – Практически любой гость Петербурга считает обязательным побывать в «Петергофе» - этим объясняется и продолжающийся рост посещаемости музея». /TOURBUS.RU

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