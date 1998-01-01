Новости Профессионалам туризма представили программу Visit Malaysia 2020 Большое роуд-шоу Национального туристического офиса Малайзии прошло в крупнейших городах России

Северная столица стала одним из пунктов международного роуд-шоу, в рамках которого руководители Национального туристического офиса Малайзии (Tourism Malaysia) представляют туристическому сообществу программу Visit Malaysia 2020, - сообщает наш петербургский корреспондент. В рамках презентации, которая собрала множество специалистов сферы туризма Северной столицы, была представлена и статистика турпотока: по ее данным, туристический поток из России в Малайзию в 2018 году увеличился на 8% и составил 72,8 тыс. человек. В этом году динамика тоже есть, поскольку в течение семи месяцев этого года безвизовую для россиян страну посетили уже 52,3 тыс. наших соотечественников. Вполне вероятно, что вырастет и встречный турпоток, поскольку Малайзия с октября 2019 года включена в список стран, граждане которых могут воспользоваться правом посещения Петербурга и Ленобласти в режиме электронной визы. «Я наблюдаю большой интерес петербуржцев к нашей стране, - сразу же заявила на встрече с представителями турбизнеса города на Неве Росна Мустафа, заместитель директора дивизиона международного продвижения Tourism Malaysia. – Скорее всего, это происходит благодаря прекрасному морскому побережью и солнечной погоде, а также отсутствию визовых требований и повсеместному распространению английского языка». По ее оценке, такая многокультурная и имеющая глубокую историю страна, как Малайзия, обязательно должна вызвать еще больший интерес со стороны жителей Петербурга. «Будем особенно рады приветствовать российских туристов в год реализации специальной программы Visit Malaysia 2020». – подчеркнула Росна Мустафа. В свою очередь, директор московского представительства Национального туристического офиса страны Джеффри Мунир сообщил, что в рамках роуд-шоу за последние несколько месяцев делегация Малайзии посетила уже несколько российских городов. «Интерес россиян к нашей стране очень высок, - подчеркнул он. - Особенно популярен у россиян остров Лангкави, но могу вас заверить в том, что и других мест для отдыха в Малайзии предостаточно». При этом он сообщил, что общая протяженность морского побережья страны составляет более чем 4,5 тыс. км, а количество тропических островов в ней приближается к девятистам. «В этой связи приглашаю вас посетить не только Лангкави, но и такие места, как экскурсионный Пенанг, чистейшие Тиоман, Реданг и Перхентианы, а также дайверский Сипадан», – сказал глава Национального туристического офиса Малайзии. По его мнению, для посещения россиянами этой страны сейчас есть все условия, поскольку безвизовое направление доступно им как по стоимости посещения, так и по возможностям перелета. «Да, Малайзия как направление действительно интересно, поскольку ново и обладает своей спецификой, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – На мой взгляд, проведение такой презентации вполне своевременно, поскольку направление еще малоизвестно большей части не только туристов, но даже агентов: многие из них попросту не знают, чем оно может заинтересовать клиентов. А из минусов могу отметить только один – отсутствие из Петербурга прямой перевозки». По оценке других специалистов, именно это, а также недостаточное продвижение страны пока мешают сделать направление не менее популярным среди туристов, чем другие дестинации Юго-Восточной Азии. /TOURBUS.RU

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