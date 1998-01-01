Где встретят Новый год путешественники с детьми и где — туристы-одиночки?

Сервисы интернет-бронирования и страховые компании публикуют собственные рейтинги востребованности новогодних и рождественских направлений

Самые лучшие направления для путешествий с детьми на новогодние праздники в России – это Москва (за неё проголосовали 58% респондентов), Санкт-Петербург (17%), Сочи (11%), Великий Устюг (6%) и Казань (4%).

Такие данные следуют из опроса российских туристов, проведенного интернет-сервисом для путешественников Biletix. В опросе приняло участие 1 419 человек.

Российские туристы оказались патриотичны: при выборе лучшей страны для проведения новогоднего отпуска с детьми 47% проголосовали за Россию. 10% отметили Чехию, которая заняла первое место среди иностранных направлений в рейтинге опроса. Далее расположились Финляндия (9%), Латвия (7%) и Германия (5%).

Показательно, что среди регионов 89% голосов (от всех голосов за заграничные направления) пришлось на европейские страны, и лишь 1% – на страны Юго-Восточной Азии.

Судя по бронированиям, в рейтинг самых популярных внутренних новогодних направлений на период зимних каникул 2020 года, по которым зафиксировано наибольшее количество бронирований авиабилетов на пассажиров с детьми в возрасте от 7 до 18 лет, входят Сочи, Москва, Симферополь, Санкт-Петербург и Калининград.

Среди зарубежных стран лидируют Армения, Италия, Германия, Польша и ОАЭ.

Средняя продолжительность поездок школьников на новогодние праздники в 2020 году составит 8 дней.

Специалисты аналитического центра «АльфаСтрахование» в свою очередь выяснили, в каких странах проведут новогодние каникулы россияне, самостоятельно планирующие путешествие за пределами Родины, проанализировав данные продаж полисов страхования авиапассажиров.

В этом рейтинге лидирует Германия (28,2%), а новогодняя Италия заманила к себе главными зимними распродажами 22,6% российских туристов.

Восточные храмы Таиланда в сочетании с шумными вечерними развлечениями и жарким климатом привлекли 13,5% путешественников. Еще 11,3% россиян отдали предпочтение карнавалам Испании. Закрывает топ-5 стран-лидеров Франция (9,2%), которая славится шумными вечеринками с фуагра и вином.

Во второй половине десятки в этом году оказался теплый Израиль (7,3%). Чехия привлекла 3,1% российских туристов. Закрывают топ-10 колоритные Турция (2,6%), Китай (1,2%) и Армения (1,0%).

/TOURBUS.RU