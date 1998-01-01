МИД РФ предупредил о мошенничестве при оформлении виз на Шри-Ланку

Эксперты комментируют спрос на зимние туры на Шри-Ланку на фоне введения в этом сезоне бесплатных электронных виз

Консульский департамент МИД РФ предупредил о случаях мошенничества при оформлении туристами электронных виз на Шри-Ланку на неофициальных сайтах, где с них пытаются взимать увеличенные сборы.

«Обращаем внимание на участившиеся случаи использования мошенниками неофициальных веб-сайтов для оформления въезжающим в Шри-Ланку туристам электронных виз (Electronic Travel Authorization — ETA) и взимания значительно увеличенных сборов», — говорится в сообщении департамента.

Российские дипломаты рекомендуют для оформления въездных документов на Шри-Ланку использовать только государственный портал www.eta.gov.lk, у которого есть русскоязычная версия.

Напомним, что Шри-Ланка с 1 августа 2019 года по 1 февраля 2020 года ввела для граждан России и еще 47 стран бесплатные электронные визы. Прежде россиянам требовалось заплатить от 35 до $40 за оформление разрешения на въезд.

В прошлом году доходы от туризма на Шри-Ланке составили почти $4,4 млрд, это 4,9% от ВВП. Однако в первом полугодии 2019 года турпоток в страну сократился на 13,4% после того, как 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов.

Напомним, что тогда объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. В итоге теракта, устроенного исламскими радикалами, погибли 250 человек, в том числе 40 иностранцев.

Между тем, в наступившем высоком зимнем сезоне продолжится регулярная программа полетов в Коломбо авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот» .

Кроме того, программа ANEX Tour на крыльях AZUR Air по маршруту Москва – Коломбо – Москва началась 26 октября 2019 года и продлится до 4 апреля 2020 года, с интервалом вылетов два раза в неделю – в среду и субботу.

Также появятся у компании и две региональные чартерные программы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга

В свою очередь также с 26 октября туроператор «TUI Россия» поставиk свои новые чартеры на Шри-Ланку и стал таким образом вторым крупным игроком со своей перевозкой на данном направлении.

По словам представителей «TUI Россия», полетная программа выполнятся из аэропорта Внуково по 27 апреля 2020 года на крыльях а/к iFly . Частота вылетов – один раз в 10-11 дней, время полета Москва – Коломбо – около 9 часов.

Опрошенные нами туроператоры отмечают, что хотя отмена платы за визы и не повлияла заметно на турпоток в страну, но, несомненно, сталат приятным «бонусом» и уменьшила период ожидания при пересечении погранконтроля в аэропорту Коломбо.

Так, Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour, отметила в беседе с нами: «Новость о терактах в апреле не привела к заметному отказу от поездок наших клиентов, а сейчас, по прошествии времени, об этом помнят только те, кого эта трагедия затронула лично».

В свою очередь менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой, отметила, что «уровень спроса на Шри-Ланку в целом по сезону будет определять не имидж страны (для тех, кто помнит про недавние события), а стоимость пакетного отдыха. Уверена в том, что, если она будет приемлема и конкурентоспособна с другими зимними направлениями, люди на Шри-Ланку полетят. Если нет – они легко выберут хорошо знакомые им Таиланд или Вьетнам».

/TOURBUS.RU