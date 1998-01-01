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10 декабря
Приглашаем в «Путешествие со вкусом» по Испании!
Онлайн-академия «Испания» открывает новый факультативный курс, посвященный испанской кухне
Онлайн-академия «Испания» представляет новый факультативный курс «Гастрономия Испании. Путешествие со вкусом».
Главные темы курса: «Что будем есть?» и «Что будем пить?».
Проверьте ваши знания, уточните известное, узнайте новое!
Под выделенными ссылками находятся дополнительные материалы в интернете. В меню под кнопкой «Библиотека» загружены брошюры на русском языке. В них содержится много информации, которая может быть полезна в вашей текущей работе.
В разделе «Видеозал» выставлены видеофильмы об Испании.
После изучения материалов нужно ответить на вопросы в разделе «Экзамен».
Успешно пройдя тест, можно распечатать сертификат «Специалист по туристическому продукту «Гастрономия Испании».
Все, кто успешно сдадут тест, будут также включены в число участников лотереи памятных призов и сувениров.
Главный приз – поездка в Страну Басков.
Адрес академии: www.spain-academy.ru
Приглашаем в «Путешествие со вкусом» по Испании!
Учиться никогда не поздно!
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