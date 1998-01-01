Приглашаем в «Путешествие со вкусом» по Испании!

Онлайн-академия «Испания» представляет новый факультативный курс «Гастрономия Испании. Путешествие со вкусом».

Главные темы курса: «Что будем есть?» и «Что будем пить?».

Проверьте ваши знания, уточните известное, узнайте новое!

Под выделенными ссылками находятся дополнительные материалы в интернете. В меню под кнопкой «Библиотека» загружены брошюры на русском языке. В них содержится много информации, которая может быть полезна в вашей текущей работе.

В разделе «Видеозал» выставлены видеофильмы об Испании.

После изучения материалов нужно ответить на вопросы в разделе «Экзамен».

Успешно пройдя тест, можно распечатать сертификат «Специалист по туристическому продукту «Гастрономия Испании».

Все, кто успешно сдадут тест, будут также включены в число участников лотереи памятных призов и сувениров.

Главный приз – поездка в Страну Басков.

Адрес академии: www.spain-academy.ru

Приглашаем в «Путешествие со вкусом» по Испании!

Учиться никогда не поздно!