Новости Все новогодние круизы из Петербурга отменены Из-за технических проблем морской паром Princess Anastasia отправится в следующий круиз не раньше 8 января следующего года

«Настоящим паромная компания MOBY SPL информирует вас об отмене отправлений парома Princess Anastasia в период до 8 января 2020 года в связи с необходимостью проведения дополнительных технических работ, для осуществления которых предусмотрена постановка парома в стационарный сухой док, – такое сообщение появилось в конце прошлой недели на официальном сайте перевозчика. - Компания приносит извинения за сложившуюся ситуацию и доставленные неудобства». Стоит напомнить, что около месяца назад примерно через полчаса после выхода парома из Стокгольма на его борту произошёл перезапуск генераторов, в связи с чем капитан принял решение в целях безопасности пассажиров вернуться в порт для того, чтобы произвести полную проверку оборудования и получить разрешение на продолжение движения судна. После проверки лайнер вышел из Стокгольма с большим опозданием и пассажиры так и не попали в Хельсинки. В качестве компенсации за урезанный маршрут компания предложила им бесплатный обед, а также возможность заполнить претензию. Согласно ее условиям, пострадавшие туристы могли либо получить назад 30% стоимости каюты, либо им обещали предоставить бесплатное путешествие в Хельсинки из Петербурга. Однако после прибытия в город на Неве лайнер на линию так и не вышел: сначала оператор парома официально сообщил о том, что его рейсы не состоятся в период с 14 по 20 ноября 2019 года, потом их отменили до 27-го, а затем последовательно до 2 и 18 декабря. А теперь объявили и о том, что в 2019-м паром на линию уже не выйдет вовсе. Что касается компенсации для тех, кто планировал круизное путешествие в период с 14 ноября по 29 декабря 2019-го, компания предлагает либо перенос путешествия без осуществления дополнительных оплат на аналогичные маршруты следования в круизном сезоне 2020 года (новый круизный сезон начнется 21 марта), либо отмену бронирования и возврат денег. Для тех, кто планировал отправиться в новогодний или рождественский круизы в период с 30 декабря 2019-го по 8 января 2020-го, паромный оператор предлагает либо перенести путешествия на 2020 год (включая туры с посещением Риги во время майских праздников с 30 апреля по 14 мая 2020 года на эксклюзивных ценовых условиях и возмещение разницы в сумме бронирования со стороны компании), либо альтернативные варианты путешествий по странам Балтии и Скандинавии во время предстоящих новогодних праздников, либо отмену бронирования и осуществление возврата денег. «Для уточнения стоимости тура и вариантов возможных программ просим обращаться на почту, - информируют в компании. - Каждый запрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке в течение 10 дней после фактического получения». При бронировании круиза в турагентстве предлагается сообщить о принятом решении менеджеру в агентстве, а в случае бронирования круиза напрямую – обращаться по одному из адресов электронной почты (подробности – по адресу https://stpeterline.com/-/cancel-cruises-until-january). Реакция на информацию об отмене всех круизов Princess Anastasia в период до 8 января 2020 года оказалась предсказуемой. С подробностями можно, в частности, ознакомиться в официальной группе оператора. Одни заказчики (включая, конечно, и агентов) негодуют и жалуются на позднее предоставлении информации и неправильный возврат денег, связанный с курсом валют и дополнительными расходами (на приезд пассажиров в Петербург, в частности). Другие желают успешной починки парома и его скорейшего выхода на линию. Третьи предлагают альтернативу круизам на Princess Anastasia с отправлением из Хельсинки или Таллина на паромах других действующих на Балтике операторов. Правда, все соглашаются: возможности заменить отмененные круизы из-за близости Нового года и Рождества сильно ограничены, поскольку все самое подходящее уже раскуплено. И совершенно очевидно, что новые отмены круизов из Петербурга нанесут очередной удар как по финансам, так и имиджу единственного действующего в городе на Неве паромного оператора. /TOURBUS.RU



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