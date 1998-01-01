В Северной Осетии появится горнолыжный курорт «Мамисон» за 15,6 млрд рублей

Эксперты комментируют перспективы появления на Северном Кавказе еще одного крупного горно-рекреационного комплекса

Объем финансирования строительства нового всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии составит 15,6 млрд рублей, - сообщает «Интерфакс».

Заместитель председателя правительства республики Ахсарбек Фадзаев сообщил, что государственные капиталовложения в создание комплекса планируются в сумме 6,4 млрд рублей, средства частных инвесторов, которые предполагается израсходовать на туристическую инфраструктуру, — 9,2 млрд рублей.

"Планируется закончить строительство автомобильной дороги, построить сети водоснабжения и водоотведения, наладить устойчивую подачу газа и электроэнергии, создать горнолыжную инфраструктуру, включая канатные дороги. Также предстоит завершить техническую подготовку и инженерную защиту трасс", — сказал г-н Фадзаев.

В числе преимуществ будущего курорта названы бальнеология, представленная известными источниками минеральных вод "Тиб-1" и "Тиб-2", и горнолыжные трассы суммарной протяженностью 96,4 км с перепадом высот 2040 метров, создать которые предполагается в несколько этапов.

"Курорт "Мамисон" обеспечит рабочими местами около 3 тыс. человек, а объем выручки от продажи товаров, работ и услуг, выполненных резидентами особой экономической зоны, составит 43,1 млрд рублей", — сообщил вице-премьер.

Прогнозируется, что в бюджеты всех уровней ежегодно будет поступать 9,6 млрд рублей налогов.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия в 2019 году направит 120 млн рублей на разработку проектно-сметной документации комплекса "Мамисон" и рассчитывает восстановить статус курорта как особой экономической зоны.

По предварительным расчётам, на строительство инженерной инфраструктуры первой и второй очередей комплекса потребуется 7,5 млрд рублей. Средства для дальнейшей реализации проекта власти Северной Осетии рассчитывают привлечь из федерального бюджета в рамках воссоздаваемой ОЭЗ.

Сам проект горно-рекреационного комплекса "Мамисон" по сравнению с первоначальной концепцией был доработан: здесь планируется создать 3,5 тыс. койко-мест, обеспечить возможность пребывания до 2 тыс. "туристов одного дня", также создать 35 горнолыжных трасс общей протяженностью 50 км, самая длинная из которых составит 8 км. Общая площадь первой очереди курорта "Мамисон" составит 1,3 тыс. га,

"Мамисон" задумывался как высокогорный курорт мирового уровня с трассами, в том числе, и для профессионального катания. Согласно предварительному плану, впервые разработанному еще в 2008 году, предполагалось, что на трассах смогут кататься лыжники и сноубордисты любого уровня, число единовременно отдыхающих на курорте должно было составить 7,5 тыс. человек. Позже "Мамисон" вошел в проект туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа, участки Алагирского и Ирафского районов Северной Осетии получили статус особых экономических зон.

Строительство инфраструктуры курорта "Мамисон" началось в 2009 году, планировалось, что курорт сможет принять первых туристов в 2018 году, но реализация проекта была приостановлена. В 2016 году проект лишился статуса ОЭЗ. На инфраструктуру курорта было потрачено более 2,2 млрд рублей — построена система энергоснабжения, включая линии ВЭЛ и подстанционное хозяйство, современная автодорога, система водоснабжения.

Комментиуя нам проект нового горного курорта, Сергей Ромашкин, генеральный директор «Дельфин», отметил: «Идея построитьх в Северной олсетии современыйй горнолыжный курорт - хорошая. Опыт Розы Хутор, Красной Поляны, Архыза показывает востребованность таких проектов.

Горнолыжные курорты в нашей стране популярны, поэтому есть необходимость в новых трассах. Плюс круглогодичные курорты помогают выровнять сезонную загрузку».

Отметим, что, согласно недавему иследовании компании Travelata, поклонники горнолыжного спорта активно бронируют зимние туры. В лидерах — Россия, почти половину туров отечественные туристы приобрели на горнолыжные курорты родной страны. На втором месте — Андорра, на третьем — Италия.

/TOURBUS.RU