России нужен безбарьерный туризм

Всероссийская конференция по развитию доступного (инклюзивного) туризма, организованная Ростуризмом и АТОР, состоялась в рамках международного форума

«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии», - сообщает наш петербургский корреспондент.

Главными проблемами при организации путешествий для людей с ограничениями собравшиеся на берегах Невы эксперты назвали отсутствие системного подхода, отсутствие соответствующей нормативной базы и централизованной информации о маршрутах и объектах, способных принимать клиентов такого рода.

В частности, Лев Гутман, генеральный директор экспертно-консультационного центра «Эврика», подчеркнул: для развития этого направления не хватает не только нормативной, но и методической базы. «В стране действует масса энтузиастов и проектов, однако, не имея основ, каждый порой начинает создавать доступную среду в силу своих собственных представлений, - отметил он. – И не всегда они оказываются правильными».

По его оценке, в сфере инклюзивного туризма важно не только разработать единые методики оценки пригодности использования инвалидами отелей, объектов показа и других инфраструктурных, но и обязательно делать это с привлечением экспертов по созданию доступной среды, хорошо знающих нюансы и особенности каждой группы людей с ограненными возможностями.

Как выяснилось в ходе обсуждения темы, хорошие примеры есть. В частности, Дарья Петрова, главный специалист отдела туристской инфраструктуры комитета по развитию туризма Петербурга, сообщила о том, что в городе совместно с комитетом по социальной политике разработана дорожная карта по повышению доступности услуг для маломобильных граждан в сфере туризма.

По ее словам, к участию в подготовке программ для них присоединились уже 12 музеев, а для индивидуальных туристов с ограниченными возможностями запущены три однодневных маршрута по центру Петербурга. Всего в Петербурге разработаны 9 туристских маршрутов, подходящих для посещения инвалидами (в их числе и два для детей), которые получили высокую оценку Всероссийского общества слепых и Санкт-Петербургской общественной правозащитной организацией инвалидов «На коляске без барьеров».

Причем при их создании как раз были использованы экспертные оценки, позволяющие определить степень пригодности для посещения инвалидами не только основных объектов, но и инклюзивных маршрутов на предмет доступности для них были обследованы не только заведений общепита, туалетов и транспортной инфраструктуры.

В свою очередь, в качестве решения проблемы нехватки централизованной информации о маршрутах и объектах, способных принимать клиентов такого рода, может выступать проект Globe4all, ориентированный на оказание туристических услуг для инвалидов и маломобильных граждан.

Как пояснил его руководитель и сооснователь Ренат Анпилогов, интернет-агрегатор позволяет конструировать туры по адаптированным для людей с особенностями маршрутам в пяти городах России, заранее протестированным инспекторами. «Прежде чем предлагать тот или иной продукт, волонтеры тестируют объекты и маршруты с точки зрения их доступности для людей с инвалидностью, аллергиями и пр.», – пояснил он.

Описывая общую ситуацию на направлении, начальник отдела Ростуризма Лусине Матосян заявила, что «в России инклюзивный туризм только начинает развиваться, сталкиваясь с инфраструктурными, законодательными и иными ограничениями».

Это подтвердила и административный директор туроператора ANEX Tour Александра Дмитриева. «Курорты и отели как в России, так и за рубежом часто только условно подходят для людей с ограниченными возможностями, - считает она. - Часто в отеле имеется всего несколько номеров для них, но при этом плохо приспособленная территория, нет вмещающих коляски лифтов и специально оборудованных заездов в море. А процент отелей со специальной разметкой для слабовидящих и меню со шрифтом Брайля крайне мал».

Вместе с тем Лусине Матосян подчеркнула, что задачу реализации программы по внедрению безбарьерной среды на объектах туристской индустрии для людей с ограниченными физическими возможностями, поставленную в рамках Стратегии развития туризма в РФ на период 2020 года, никто не отменял.

«Нам предстоит выстроить системную работу, которая позволит создать в стране конкурентоспособный турпродукт для людей с ограниченными возможностями здоровья, востребованный как у наших граждан, так и иностранных туристов», – считает эксперт.

В заключении встречи ее участники приняли резолюцию, предложив на базе брендовых маршрутов регионов России разработать туры для лиц с ограниченными возможностями, проводить Всероссийскую конференции по доступному туризму на ежегодной основе, а также создать методические рекомендации для туроператорских компаний и туристско-информационных центров по оценке доступности объектов показа для инвалидов.

/TOURBUS.RU