Новости Россия и Андорра взаимно отменили визы Эксперты обсуждают, какое значение имеет принятое соглашение для туристического рынка двух стран

По информации СМИ, в конце минувшей недели министры иностранных дел России и Андорры Сергей Лавров и Мария Убах подписали Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан. Договоренность вступит в силу через 90 дней после подписания. О начале консультаций по подготовке соглашения о взаимной отмене визовых требований РФ и Андорра договорились еще год назад. Напомним, что в настоящее время россиянам виза в Андорру также не требуется. Она нужна, чтобы въехать в Испанию или во Францию, через которые граждане РФ едут в эту страну. А вот андоррцы в Россию едут с визой. Комментируя нам эту информацию, Максим Приставко, генеральный директор компании Jet Travel, отметил: «Что касается отмены визового режима между странами, всем известен парадокс – попасть в страну можно только транзитом через Францию или Испанию, куда виза нужна. Так что это чисто символический жест». Коммерческий директор компании «Время-тур» Неля Огурцова, в свою очередь, отмечает: «Андорра – очень маленькое государство, у него нет собственного аэропорта, поэтому чаще всего россияне летят туда через Барселону, соответственно, получают шенгенскую визу». В этом смысле, подписанное соглашение вряд ли что-то изменит». «Андорра — это популярное зимнее направление. Это один из самых популярных горнолыжных курортов, который традиционно входит в пятерку самых продаваемых горнолыжных направлений Европы. Безусловно, облегчение визового режима может быть для Андорры большим прорывом», — считает, в свою очередь, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. В то же время эксперты указывают, что новое соглашение будет иметь значение для немногочисленных граждан Андорры, желающих посетить нашу страну. Впрочем, княжество и так уже входит в перечень из 53 государств, граждане которых с 1 октября могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. Отметим также, что, согласно исследованию компании Travelata, в этом сезоне Андорра заняла второе после России место (19%), куда отечественные туристы уже приобрели горнолыжные туры. Лишь затем следуют Италия — 16%, Австрия и Болгария (по 9%). По сравнению с минувшим сезоном спрос на зимний отдых в княжестве вырос на 5%. Средний чек на недельный тур на горнолыжные курорты Андорры составил в этом сезоне 105 тыс. рублей. Как отмечает Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса Travelata, «все больше россиян вновь, после определенного спада, открывают для себя зимний отдых в Андорре. Это направление интересно, прежде всего, благодаря соотношению цены и качества. Отдых по уровню здесь может быть лучше альпийского, а цены все-таки ниже, чем на альпийских курортах. Опытные горнолыжники при этом бронируют туры заранее, выбирая отели на наиболее востребованных курортах с развитой инфраструктурой, расположенные рядом с подъёмниками, и поэтому такое размещение, как правило, раскупается быстро». /TOURBUS.RU

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