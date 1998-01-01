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Лауреатов туристической премии «Путеводная звезда-2020» назовут в среду

В этом году победителей главного конкурса предприятий туристической и гостиничной индустрии Москвы назовут уже в двадцатый раз

Лучших представителей туристической и гостиничной индустрии выбирает в эти дни экспертный совет юбилейной премии «Путеводная звезда», организованной Комитетом по туризму города Москвы. В него вошли главы отраслевых ассоциаций, представители популярных туристических сервисов и медиабизнеса, профессионалы индустрии туризма и гостеприимства столицы, - сообщили нам организаторы премии.

Члены жюри рассматривают каждого номинанта премии и выбирают лучших. Эксперты руководствуются не только стандартами туристических услуг, но и учитывают расположение объектов, инфраструктуру, квалификацию персонала, экономические и другие показатели.

Лауреатов выбирают в 15 номинациях, которые объединили в пять категорий: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа». Помимо жюри учитывается и мнение горожан: на сайте проекта «Активный гражданин» жители Москвы могли выбрать лучших в номинациях «Лучшее — детям!», «Москва культурная» и «Москва фестивальная».

В экспертный совет премии «Путеводная звезда» вошли 32 столичных эксперта, среди которых Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии, Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), Александр Осипов, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, Владислав Мякота, генеральный директор АО Гостиница «Националь», Игорь Шулинский, издатель журнала «Москвич Mag», Михаил Лопатин, основатель рейтинга «Ресторанный навигатор», Павел Трехлеб, директор Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горькогo и другие.

По словам Павла Трехлеба, «премия «Путеводная звезда» — важное профессиональное признание для участников туриндустрии, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие московского туризма, создают уникальную гостеприимную атмосферу для российских и зарубежных гостей столицы».

«Москва стремительно развивается как международный туристический центр. Премия «Путеводная звезда», являясь одной из самых престижных, определяет лидеров индустрии туризма и гостеприимства столицы. Стать ее номинантом и победителем — очень престижно для всех игроков рынка. Это одна из самых объективных и профессионально организованных премий туристской отрасли Москвы», — считает Константин Горяинов, вице-президент компании по операционной деятельности в России и странах СНГ Interstate Hotels & Resorts.

Победители будут объявлены 11 декабря в «Геликон-опере» на церемонии награждения премии «Путеводная звезда».

Напомним, что премия «Путеводная звезда» — это некоммерческий профессиональный конкурс предприятий туристической и гостиничной индустрии Москвы, цель которого — повышение качества туристического сервиса, поощрение новаторских инициатив, а также формирование положительного имиджа столицы России как мирового туристского центра.

Впервые церемония вручения премии «Путеводная звезда» состоялась в 1999 году. За время своего существования «Путеводная звезда» не только завоевала репутацию престижной награды, но и стала одним из главных событий туристического бизнеса столицы, которое собирает весь свет отрасли.

В этом году премию «Путеводная звезда» вручат уже в 20-й раз. Для юбилейной церемонии организаторы выбрали формат литературно-театрального проекта. Вечер проведут писатель и журналист Александр Цыпкин, а также актеры театра и кино Анна Михалкова и Евгений Стычкин.

/TOURBUS.RU



