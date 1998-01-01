Новости Вьетнам, Иран и Индия «позаимствовали» у китайских коллег модели ведения «серого» турбизнеса в России Круглый стол, посвяще нн ый б ор ьбе с нелегальным турбизнесом в России зарубежных туркомпаний, прошел на берегах Невы

«Наша цель - вывести из теневой экономики несколько десятков миллиардов рублей, - оценивая финансовый размер проблемы, заявил председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания (ЗС) Петербурга Алексей Макаров, открывая круглый стол профильной комиссии по туристской индустрии. - Для того, чтобы навести порядок, для нарушителей должна быть предусмотрена конкретная ответственность. Вплоть до депортации иностранца в том случае, если он нарушает требования российского законодательства». При этом участники прошедшей дискуссии уверены: речь идет вовсе не только о пресловутом китайском нелегальном бизнесе. Так, Светлана Иванова, председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков, уверена: «серые» схемы на рынке Петербурга уже вовсю использует и индийский турбизнес. «Причем эта проблема касается вовсе не только Петербурга, - считает она. - От аналогичных, напрямую связанных с организацией автобусных туров из Польши и Германии, стонет, к примеру, турбизнес Калининградской области». По ее оценке, на рынке вовсю процветает банальное воровство интеллектуальной собственности, когда сторонние экскурсоводы (из Беларуси и других стран бывшего Союза) записывают на диктофон экскурсии местных петербургских гидов, а затем без зазрения совести используют их в собственных интересах. Подтвердил наличие «серых» схем в туризме и исполнительный директор туроператора «Невские Сезоны» Кирилл Соколов. «Если объективно оценивать ситуацию, турфирмы из Вьетнама или Ирана уже работают по тем же схемам, что и представители китайского турбизнеса», - полагает он. При этом эксперты, близко знакомые с проблематикой «серого» туризма, не устают повторять: решение кроется в принятии закона, согласно которому гид обязательно должен иметь гражданство РФ, пройти официальную подготовку в этом качестве и сдать соответствующий экзамен. В частности, Полина Рысакова, директор Лаборатории изучения китайского туризма, напомнила собравшимся на круглом столе, что «придумывать велосипед» здесь не нужно, поскольку Россия уже имеет обязательства по Марракешскому соглашению 1994 года. «В нем говорится о том, что физические лица, оказывающие услуги гидов (гидов-переводчиков), должны быть гражданами той страны, в которой они работают, – сообщила она. – К сожалению, в России эта норма до сих пор не узаконена, что и позволяет заинтересованным лицам ее обходить». А глава компании «Луна» Константин Яхонтов, подчеркнув тот факт, что законопроект о гидах-переводчиках не принимается в Госдуме уже на протяжении пяти лет, прямо заявил – проблема гораздо шире. «Это не вопрос о том, как правильно называть Петра I, - уверен он. – Речь в целом идет о том, как сохранить бизнес и воспрепятствовать теневым структурам подминать рынок под себя». С этим согласился и руководитель представительства «Интуриста» в Петербурге Александр Мусихин. «Очевидно, что использование «серых» схем позволяет нелегалам постепенно вытеснять с рынка легальный бизнес. Ведь они не платят налоги и фактически работают вне правового поля, – полагает он. – В результате страдают интересы как легального туристического бизнеса, так и города в целом, поскольку его бюджет недополучает массу налогов». Вывод заседания «круглого стола» оказался однозначным: меры противодействия «серым» схемам в туризме должны быть жесткими и адекватными складывающейся ситуации. «Если они не будут приняты сейчас, аналогичные уже имеющимся на рынке приема туристов из КНР проблемы появятся и на множестве других направлений», - уверены эксперты. /TOURBUS.RU



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