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09 декабря
Профессиональное образование: современные модели и точки роста
XIII Международный конгресс-выставка «Global Education - Образование без границ» пройдет на этой неделе в столичном «Президент-отеле»
Минпросвещения России проводит 10-11 декабря 2019 г. XIII Международный конгресс-выставку «Global Education - Образование без границ». Мероприятие состоится в «Президент-отеле» по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24.
Главная тема мероприятия – «Новые горизонты профессионального образования». На открытии конгресса-выставки планируется участие министра просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильевой.
В ходе работы конгресса будут обсуждаться вопросы развития системы среднего профессионального образования: комплексное развитие территорий России, перераспределение трудовых ресурсов в новых точках экономического роста; современные модели профориентационной работы - успех будущего, система опережающей подготовки кадров: новые инфраструктурные решения.
В конгрессе-выставке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научного сообщества, ведущих предприятий и организаций России, руководители и педагогические работники образовательных организаций.
На выставочной экспозиции «Профессиональное образование: современные модели» будут представлены приоритетные проекты развития СПО и лучшие региональные практики субъектов Российской Федерации. Свои интерактивные стенды представят образовательные организации из г. Москвы, Московской области, Ленинградской области, Нижегородской области, Владимирской области, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутии).
В мероприятии примут участие руководители органов управления в сфере образования, руководители профессиональных образовательных организаций, международные эксперты в системе профессионального образования, всего более 600 человек.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: www.globaledu.ru.
Дополнительную информацию можно получить по тел. (495) 961-11-99,
контактное лицо: Зибарова Ольга Анзоровна (o.zibarova@concordgroup.ru).
/TOURBUS.RU
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