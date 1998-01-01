Новости Профессиональное образование: современные модели и точки роста XIII Международный конгресс-выставка «Global Education - Образование без границ» пройдет на этой неделе в столичном «Президент-отеле»

Минпросвещения России проводит 10-11 декабря 2019 г. XIII Международный конгресс-выставку «Global Education - Образование без границ». Мероприятие состоится в «Президент-отеле» по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24. Главная тема мероприятия – «Новые горизонты профессионального образования». На открытии конгресса-выставки планируется участие министра просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильевой. В ходе работы конгресса будут обсуждаться вопросы развития системы среднего профессионального образования: комплексное развитие территорий России, перераспределение трудовых ресурсов в новых точках экономического роста; современные модели профориентационной работы - успех будущего, система опережающей подготовки кадров: новые инфраструктурные решения. В конгрессе-выставке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научного сообщества, ведущих предприятий и организаций России, руководители и педагогические работники образовательных организаций. На выставочной экспозиции «Профессиональное образование: современные модели» будут представлены приоритетные проекты развития СПО и лучшие региональные практики субъектов Российской Федерации. Свои интерактивные стенды представят образовательные организации из г. Москвы, Московской области, Ленинградской области, Нижегородской области, Владимирской области, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутии). В мероприятии примут участие руководители органов управления в сфере образования, руководители профессиональных образовательных организаций, международные эксперты в системе профессионального образования, всего более 600 человек. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: www.globaledu.ru. Дополнительную информацию можно получить по тел. (495) 961-11-99, контактное лицо: Зибарова Ольга Анзоровна (o.zibarova@concordgroup.ru). /TOURBUS.RU



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