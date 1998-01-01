В Пулково «приоткрыли» небо

Cогласно предварительной инсайдерской информации, Минтранс определился со списком стран, куда смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме «открытого неба» с 1 января 2020 года. Однако официально подтвержденного документа, свидетельствующего о принятом решении, пока не появилось, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Неназванные источники информации в Минтрансе и ряде авиакомпаний в конце прошлой недели сообщили, что принципиальное решение по поводу предоставления Пулково седьмой степени «свободы воздуха», позволяющей иностранным перевозчикам совершать полеты в петербургский аэропорт не из «домашнего» региона, принято, а режим «открытого неба» будет введен в нем в тестовом варианте на 5 лет с 1 января 2020 года. При этом утверждается, что определен и список из 30 стран, куда они смогут летать.

Согласно этим данным, в перечень, подготовленный совместными усилиями самых разных ведомств (включая Ростуризм), без ограничений вошли 21 страна Европы (Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония), а также еще 9 государств континента, куда авиакомпании смогут летать из «Пулково» с некоторыми ограничениями.

В частности, в Австрию, Чехию и Великобританию в режиме «открытого неба» перевозчики смогут летать из Петербурга куда угодно, кроме их столиц, в Болгарию – только в Софию, а для остальных установлены дополнительные ограничения.

Так, в Германию в рамках «седьмой свободы» воздуха с берегов Невы можно будет улететь в города за исключением Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Мюнхена. В Испанию - кроме Барселоны и Малаги. В Италию – за исключением Рима и Милана. На Кипр – не в Ларнаку и Пафос, а во Францию – во все города, кроме Ниццы и Парижа.

А вот Израиль, Хорватия и Греция в заветный список так и не вошли.



Как ранее заявлял Леонид Сергеев, генеральный директор компании ВВСС, оператора Пулково, в случае введения режима «открытого неба» уже к 2025 году аэропорт города на Неве сможет увеличить пассажиропоток, как минимум, на 6 млн человек. Да и губернатор северной столицы Александр Беглов уверен, что в связке с недавно введенными электронными визами увеличение степени «свободы воздуха» даст Петербургу быстрый эффект в сфере туризма.

Правда, обнародованный список, содержащий ограничения и исключения, явно оказался компромиссом между интересами города и аэропорта, а также отечественных авиакомпаний.

Почему? Неудивительно, к примеру, то, что в список не попала Греция. Специалисты в курсе: в лучшие времена банкроты «Верса» и «Солвекс-турне» в сезон «летали» в эту страну по 13-14 направлениям. Да и теперь Греция – один из самых интересных для перевозок рынков, который отечественные перевозчики никому не захотели отдавать. Примерно то же самое можно сказать и о Кипре: фактически, кроме Ларнаки и Пафоса, в Республике Кипр туристов отправлять по воздуху некуда.

С другой стороны, ограничения по полетам в Италию в виде Рима и Милана предоставляют желающим большой простор для организации полетов, поскольку в стране находятся десятки интересных потенциальным туристам городов с аэропортами, включая Неаполь, Верону, Пизу и т. д.



Впрочем, понятно одно: ожидать, что уже завтра из Петербурга по десяткам зарубежных направлений полетят лоукостеры, не стоит. Процесс это долгий, требующий получения допусков на маршруты, согласования расписания и условий обслуживания. А значит, реально заработать режим «открытого неба» в Петербурге сможет только с введением летнего расписания полетов 2020 года. Не говоря уже о том, что многое будут определять не направления, а цены на перелет.

«Само по себе введение режима «открытого неба» - принципиально важный и полезный для туризма шаг, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – Но его суть определят детали, которые пока неизвестны. Куда конкретно, когда и за сколько полетят перевозчики – именно это станет определять востребованность новинки как для самостоятельного, так и организованного туризма».

Как считает эксперт комитета Государственной думы по транспорту Роман Гусаров, «получение статуса «открытого неба» - это огромный плюс».

«Для «Пулково» это означает возможность не только значительно расширить маршрутную сеть, но и привлечь большой поток транзитных пассажиров, - считает он. – Что для аэропорта, рассчитывающего на статус международного хаба, принципиально важно».

/TOURBUS.RU