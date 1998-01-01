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07 декабря
Развитию и распространению лучших практик и новых образовательных технологий в СПО посвящен МКВ «Global Education – Образование без границ-2019»

Особый интерес вызовет круглый стол по международному сотрудничеству в подготовке рабочих кадров, в котором примут участие руководители образовательных учреждений из зарубежных стран


Департамент государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России проводит 10-11 декабря 2019 г. XIII Международный Конгресс-выставку «Global Education - Образование без границ». Мероприятие состоится в «Президент-отеле» в Москве (ул. Б. Якиманка, 24).

 

Главная тема мероприятия «Новые горизонты профессионального образования». На открытии конгресса-выставки планируется участие Министра просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильевой.

 

В ходе работы Конгресса будут обсуждаться вопросы развития системы среднего профессионального образования: комплексное развитие территорий России, перераспределение трудовых ресурсов в новых точках экономического роста; современные модели профориентационной работы - успех будущего, система опережающей подготовки кадров: новые инфраструктурные решения.

 

В конгрессе-выставке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научного сообщества, ведущих предприятий и организаций России, руководители
и педагогические работники образовательных организаций.

 

На выставочной экспозиции «Профессиональное образование: современные модели» будут представлены приоритетные проекты развития СПО и лучшие региональные практики субъектов Российской Федерации.

 

Особый интерес вызовет круглый стол по международному сотрудничеству в подготовке рабочих кадров, в котором примут участие руководители образовательных учреждений из зарубежных стран. Участники познакомятся с лучшими мировыми и отечественными практиками, обсудят выработку матриц новых решений, отвечающих мировым трендам развития системы СПО.

 

На выставочной экспозиции «Профессиональное образование: современные модели» будут представлены приоритетные проекты развития СПО и лучшие региональные практики субъектов Российской Федерации.

 

В мероприятии примут участие руководители органов управления в сфере образования, руководители профессиональных образовательных организаций, международные эксперты в системе профессионального образования, всего более 600 человек.

 

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: www.globaledu.ru.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (495)961-11-99, контактное лицо: Владимир Новиков, адрес электронной почты: v.novikov@concordgroup.ru.


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