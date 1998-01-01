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South African Airways начинает процедуру банкротства/ Отель Holiday Inn загорелся сегодня в Паттайе/ На Внуковском направлении вводятся дополнительные рейсы аэроэкспрессов

Нацперевозчик ЮАР South African Airways начинает процедуру банкротства

Правительство ЮАР предоставит авиакомпании South African Airways (SAA) защиту от кредиторов в соответствии с местным законом о банкротстве в попытке предотвратить ее полный крах, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра государственных предприятий Правина Гордана.

SAA, национальный перевозчик ЮАР, подвергнется "радикальной реструктуризации", в рамках которой компания получит финансирование в размере 4 млрд рандов ($274 млн), говорится в заявлении. Это позволит SAA продолжать осуществлять деятельность.

SAA, которая в последний раз фиксировала прибыль в 2011 году и с 1994 года получила 57 млрд рандов в качестве финансовой помощи, оказалась не в состоянии оплатить свои счета, после того как Национальное казначейство ЮАР отказалось предоставить ей дальнейшее финансирование.

Дополнительный удар по финансам SAA нанесла забастовка работников компании в прошлом месяце, в результате которой был отменен целый ряд рейсов и броней авиабилетов.

Представитель SAA сообщил Bloomberg, что совет директоров компании "в ближайшее время" назначит управляющих для спасения бизнеса. Перевозчик также планирует "вскоре" опубликовать новое предварительное расписание авиарейсов.

Отель Holiday Inn загорелся сегодня в Паттайе

Около 400 постояльцев отеля Holiday Inn в курортном городе Паттайя были эвакуированы из-за возникшего пожара сегодня около 4:30 утра (00:30 по мск).

В результате происшествия из гостиницы эвакуировали около 400 человек, среди которых были иностранные туристы, дети, пожилые люди и инвалиды.

Пожар был потушен в течение 30 минут. Сообщается, что первоначально возгорание произошло на балконе одного из номеров, а позже из-за сильного ветра распространилось по зданию.

Предварительно ущерб оценивается примерно в $33 тыс.

Российские туристы не обращались за помощью после пожара в отеле курортного города Паттайя в Таиланде, сообщает посольство РФ в этой стране. "Проверяем появившуюся в СМИ информацию о возгорании в одном из отелей города Паттайя. Российские граждане в связи с инцидентом за помощью пока не обращались", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

На Внуковском направлении вводятся дополнительные рейсы аэроэкспрессов

Дополнительные рейсы поездов "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении будут запущены с 8 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Как следует из расписания, три дополнительных поезда из аэропорта Внуково будут отправляться в 12.20, 14.40 и 21.20.

С Киевского вокзала дополнительные аэроэкспрессы отправятся в 11.20, 13.25 и 22.40. Все остальные поезда будут следовать согласно расписанию.

Всего на Внуковском направлении будут курсировать 25 пар поездов в сутки.

/TOURBUS.RU



