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06 декабря
Подготовку кадров нового поколения для социально-экономического развития страны обсудят на XIII МКВ «Global Education»
Главная тема мероприятия - «Новые горизонты профессионального образования»

XIII Международный Конгресс-выставка «Global Education - Образование без границ», посвященный развитию среднего профессионального образования в России, состоится 10-11 декабря 2019 г. в конференц-залах «Президент-отеля» (ул. Б. Якиманка, 24).

Целью проведения мероприятия является совершенствование и стимулирование развития уровня среднего профессионального образования.

  

Главная тема мероприятия - «Новые горизонты профессионального образования». На открытии конгресса-выставки и в пленарном заседании примет участие министр просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильева.

  

В ходе работы конгресса будут обсуждаться вопросы развития системы среднего профессионального образования: комплексное развитие территорий России, перераспределение трудовых ресурсов в новых точках экономического роста; современные модели профориентационной работы - успех будущего, система опережающей подготовки кадров: новые инфраструктурные решения.  

  

В конгрессе-выставке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научного сообщества, ведущих предприятий и организаций России, руководители  и педагогические работники образовательных организаций.

 

На выставочной экспозиции «Профессиональное образование: современные модели» будут представлены приоритетные проекты развития СПО и лучшие региональные практики субъектов Российской Федерации.             

  

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: www.globaledu.ru.

Дополнительную информацию можно получить  по тел. (495)961-11-99, контактное лицо: Владимир Новиков

адрес электронной почты: v.novikov@concordgroup.ru.


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