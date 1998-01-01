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Забастовка транспортников Франции может продлиться до Рождества

В связи с общенациональной забастовкой отменяется ряд парижских рейсов компании «Аэрофлот», останавливаются поезда, закрываются музеи

Руководство французских транспортных профсоюзов заявило, что забастовка транспортников продолжится до понедельника, сами бастующие готовы "держаться до Рождества", сообщает издание The Local France.

Участники забастовки выражают недовольство запланированной правительством Франции пенсионной реформой, которая нацелена на упразднение специальных категорий для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Представитель Национального союза автономных профсоюзов (UNSA) Тьерри Бабек отметил, что транспортная сеть "не сдвинется с мертвой точки" в случае, если правительство не откажется от реформ. По данным представителей государственной структуры, управляющей общественным транспортом Парижа, "важным днем будет понедельник", так как тогда будет известно, как долго еще будет продолжаться забастовка. Однако бастующие отмечают, что они "готовы продержаться до Рождества".

Ранее, в понедельник, французские СМИ сообщали, что общественный транспорт прекратил работу по всей стране. По данным издания The Local France, только 10% поездов по всей Франции продолжают движение.

Британские авиакомпании Easyjet, British Airways и ирландская авиакомпания Ryanair отменили сотни рейсов во Францию и из страны, в то время как Air France отменила 30% внутренних рейсов.

Министр транспорта Франции Элизабет Борн отмечала, что улучшения ситуации с работой транспорта в пятницу не предвидится.

Кроме того, из-за нехватки персонала приостановлена работа Эйфелевой башни и музея Орсе, в то время как в Лувре и Центре искусства и культуры Помпиду закрыты некоторые выставки.

Многие посетители, в том числе министр энергетики США, отменили планы поездки во Францию на время забастовки.

Также ранее сообщалось, что проблемы с движением поездов возникли уже во второй половине дня в среду, в частности на пригородных направлениях.

Между тем сегодня авиакомпания «Аэрофлот» в связи с забастовкой работников транспорта во Франции сообщила, что отменяет рейс из Москвы в Париж, пассажиры будут отправлены другими рейсами.

«В связи с проведением во Франции общенациональной забастовки с 4 по 8 декабря «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 6 декабря», — говорится в сообщении авиакомпании.

В частности, отменены рейсы SU2462 и SU2463 из аэропорта Шереметьево в Париж и обратно.

«Пассажиры будут отправлены 6 декабря рейсами SU2458 и SU2459, планируемое время вылета — 14:50 и 17:50 (время местное). Рейсы будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости», — уточнили в авиакомпании.

Перевозчик сообщает также о запланированных изменениях расписания на 7 декабря, информация о них появится позже.

Отметим, что, по информации Инессы Коротковой, директора представительства Агентства по туризму Франции в России, количество российских прибытий во Францию в 2019 году приблизится к миллиону (+10%).

По итогам 2018 года было зафиксировано около 900 тыс. прибытий из РФ, что на 12% превысило показатели 2017 года.

/TOURBUS.RU



