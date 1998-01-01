Новости Зимние праздники — когда закрываются визовые центры? Стала известна информация о работе визовых центров европейских стран в период предстоящих новогодних и рождественских праздников

Предстоящие рождественские и новогодние праздники приведут к изменению в графике работы визовых центров (ВЦ) стран Европы в России, сообщает "Интерфакс". Информагентство публикует подробный обзор работы визовых центров в период предстоящих зимних праздников. Австрия Посольство Австрии будет открыто 24 декабря только на выдачу паспортов, визовые центры в Москве и регионах работают в обычном режиме. С 25 по 26 декабря посольство не работает, визовые центры открыты. В канун Нового года 30 и 31 декабря посольство Австрии и ВЦ закрыты на подачу документов, производится только выдача готовых паспортов. С 1 по 8 января дипмиссии работать не будут. Бельгия Визовый центр Бельгии TLScontact в Москве будет закрыт на подачу документов с 1 января по 7 января 2020 года. 8 января он будет работать в обычном режиме. Посольство Бельгии в РФ не работает 25 декабря, а также с 1 по 8 января включительно. Болгария Последний день приёма заявлений на визу в Болгарию в 2019 году – 20 декабря. Консульство Болгарии в РФ закрыто с 24 по 26 декабря, сервисно-визовый центр работает в штатном режиме, с 23 по 31 декабря он будет осуществлять только выдачу готовых паспортов. C 1 по 8 января ВЦ и консульство не работают. Великобритания Визовые центры Великобритании по всей России будут закрыты 25-26 декабря и с 1 по 7 января 2020 года. Венгрия Граждане, которые намерены получить визы в Венгрию до конца года, должны успеть подать заявления в ВЦ в Москве до 17 декабря включительно, а в Санкт-Петербурге – до 20 декабря. 27 декабря – последний день приема документов в визовом центре Венгрии в Петербурге. С последнего дня приема документов до 31 декабря все визовые центры Венгрии работают только на выдачу паспортов и консультации. Заявления, поданные позже, будут рассмотрены после 8 января 2020 года. С 9 января 2020 года все ВЦ работают в обычном режиме. Германия Посольство Германии в Москве закрыто в сочельник 24 декабря, визовый центр VisaMetric работает в штатном режиме. В католическое Рождество, 25 декабря, а также 26 ВЦ и посольство закрыты. Посольство не работает и 31 декабря. Визовый центр Германии в Москве не будет вести прием экспресс-заявлений с 23 декабря по 8 января. 27 декабря он осуществляет прием документов только по предварительной записи. Греция Визовые центры Греции в Москве и регионах закрыты 25-26 декабря, а также 1 и 5 января 2020 года. Дания ВЦ Дании в Москве закрыт с 24 по 31 декабря. Исландия С 24 по 31 декабря визовый центр Исландии в Москве не работает. Испания Визовые центры Испании в Москве и регионах не будут работать 24,25 и 31 декабря, а также 1 января 2020 года, 6 и 7 января. Италия Визовые центры Италии закрыты с 25 по 26 декабря, а также 1 января. Литва Визовый центр Литвы в Москве принимает документы до 19 декабря включительно, если необходимо получить визу до конца 2019 года. Те, кто подадут позднее, получат визы после 9 января. 31 декабря – последний день приема документов в визовом центре в Москве. С 1 по 8 января ВЦ в Москве будет закрыт. Региональные визовые центры Литвы принимают документы до 9 декабря включительно у тех, кто хочет получить визу в том же ВЦ до Нового года, и до 13 декабря у тех, кто готов получить визу в ВЦ в Москве. С 9 января все визовые центры Литвы будут работать в обычном режиме. Латвия Согласно данным на сайте Pony Visa, последний день подачи документов на визу в Латвию – 17 декабря (если планируете получить ее до конца 2019 года). Во всех региональных офисах последний день приема визовых заявлений до новогодних праздников – 9 декабря. Последний день подачи документов для региональных офисов – 27 декабря, получить визу можно будет уже после новогодних праздников. Кипр Посольство Кипра в Москве не работает 25-26 декабря, а также 1, 6 и 7 января. Нидерланды Визовый центр Нидерландов будет закрыт с 25 по 26 декабря и 1 января. Норвегия С 1 по 8 января 2020 года все визовые центры Норвегии закрыты. Документы на визу, поданные в ВЦ в Москве 31 декабря 2019 года, будут переданы в консульство королевства в РФ 9 января 2020 года. С 9 января все ВЦ работают в обычном режиме. Польша 18 декабря – последний день приема документов в визовом центре Польши в Москве. С 19 по 31 декабря – ВЦ работает только на выдачу готовых документов, в субботу и воскресенье закрыт. При этом 31 декабря выдача будет осуществляться с 09:00 до 16:00. Дипмиссия закрыта с 1 по 8 января. Последний день приема документов на визу в Польшу в Смоленске, Воронеже, Саратове и Новороссийске – 16 декабря, а в остальных регионах – 17 декабря. 18, 19, 20 декабря, а также 23-27 и 30-31 декабря будет осуществляться только выдача готовых документов. С 1 по 8 января – новогодние каникулы. Прием документов осуществляется только по предварительной записи. Португалия Посольство Португалии в Москве работает в ограниченном режиме 24 декабря, а 25 числа закрыто, ВЦ работают как обычно. 30 и 31 декабря производится только выдача готовых паспортов. Кроме того, посольство Португалии работает в ограниченном режиме 31 декабря. С 1 по 8 января визовые центры Португалии в Москве и регионах закрыты на подачу и получение документов. Словакия Визовый центр Словакии в Москве будет закрыт с 24 по 26 декабря. Словения ВЦ Словении не будет работать 25 и 26 декабря, с 1 по 8 января 2020 года все визовые центры закрыты на прием и выдачу документов. Финляндия Визовый центр Финляндии закрыт 6 декабря в связи с празднованием Дня независимости, а также 24-26 декабря. Чехия Посольство Чехии в Москве не будет работать 24-26 декабря, ВЦ республики в столице и регионах в эти даты, а также 30-31 декабря будет работать только на выдачу готовых паспортов. Хорватия Визовый центр Хорватии в Москве закрыт 25 и 26 декабря. Швейцария Визовый центр Швейцарии TLScontact закрыт на подачу документов с 1 по 7 января 2020 года. 8 января ВЦ будет работать в обычном режиме. Посольство Швейцарии в РФ закрыто с 24 по 26 декабря, а также 31 декабря. Швеция Визовые центры Швеции в Москве и регионах будут закрыты 24-26 декабря и 31 декабря 2019 года. ВЦ в Москве закрыт с 1 по 7 января, в регионах – по 8 января. Эстония Визовые центры Эстонии 24-26 и 31 декабря осуществляют только выдачу паспортов, а с 1 по 8 января они будут закрыты. /TOURBUS.RU

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