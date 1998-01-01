Глава «Аэрофлота» пожаловался на резкий рост стоимости услуг аэропортов

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС), - сообщает РБК. Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном главе ФАС Игорю Артемьеву.

В письме речь идет о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — и сравниваются тарифы на нерегулируемые услуги за год — с июня 2018 года по июнь 2019-го.



Как пишет г-н Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС: на взлет — посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров. Однако есть исключения, где стоимость таких регулируемых услуг обогнала инфляцию: в аэропорте Ижевска они выросли на 21%, в Кемерово и Петропавловске-Камчатском — на 5%.



Основное увеличение тарифов пришлось на услуги, которые ФАС не регулирует, жалуется глава «Аэрофлота». К ним относятся буксировка, уборка, подача трапа и прием — выпуск самолетов. Так, в Петропавловске-Камчатском они выросли на 14%, в Ижевске — на 38%, а в Кемерово — и вовсе на 70%. Существенное повышение также есть в аэропортах Нового Уренгоя (25%), Уфы (34%) и Новокузнецка (56%).

По словам г-на Савельева, наращивание прибыли аэропортов «в отсутствие конкурентной среды» оказывает негативное влияние на доступность перелетов для населения, росту убытков авиакомпаний и стагнации отрасли.

Как сообщает РБК, согласно отчету Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), совокупный убыток российских авиакомпаний в первом квартале 2019 года составил 45,3 млрд руб. Эта цифра оказалась сопоставимой с убытком за весь 2018 год, составившим, по оценкам Минфина, около 50 млрд руб. Основные статьи затрат авиакомпаний: аренда и лизинг, топливо и аэропортовое обслуживание.



Президент Владимир Путин поручал до ноября компенсировать авиакомпаниям за счет резервного фонда расходы на керосин (речь идет о 23 млрд руб.), но в Минтрансе заявили о переносе этих выплат на 2020 год. «Денег таких свободных нет», — объяснял заместитель министра транспорта Александр Юрчик.

Комментируя нашему порталу публикацию РБК, Борис Рыбак, генеральный директор агентства «Инфомост», отметил: «Письмо Виталия Савельева, направленное в ФАС, обосновано. И, если уже глава «Аэрофлот» поднял вопрос, значит, вопрос стоит остро. Получается так - национальный авиаперевозчик плачет, остальные тихо умирают.

Но говорить о том, насколько это письмо подействует на ФАС – нельзя.На моей памяти еще не было случаев, чтобы аэропорты как-то «приструнивали». Но может быть, сейчас ситуация изменится».

/TOURBUS.RU