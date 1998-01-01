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06 декабря
Глава «Аэрофлота» пожаловался на резкий рост стоимости услуг аэропортов
Наши эксперты комментируют письмо топ-менеджера «Арофлота» главе ФАС Игорю Артемьеву
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС), - сообщает РБК. Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном главе ФАС Игорю Артемьеву.
По словам г-на Савельева, наращивание прибыли аэропортов «в отсутствие конкурентной среды» оказывает негативное влияние на доступность перелетов для населения, росту убытков авиакомпаний и стагнации отрасли.
Как сообщает РБК, согласно отчету Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), совокупный убыток российских авиакомпаний в первом квартале 2019 года составил 45,3 млрд руб. Эта цифра оказалась сопоставимой с убытком за весь 2018 год, составившим, по оценкам Минфина, около 50 млрд руб. Основные статьи затрат авиакомпаний: аренда и лизинг, топливо и аэропортовое обслуживание.
Комментируя нашему порталу публикацию РБК, Борис Рыбак, генеральный директор агентства «Инфомост», отметил: «Письмо Виталия Савельева, направленное в ФАС, обосновано. И, если уже глава «Аэрофлот» поднял вопрос, значит, вопрос стоит остро. Получается так - национальный авиаперевозчик плачет, остальные тихо умирают.
Но говорить о том, насколько это письмо подействует на ФАС – нельзя.На моей памяти еще не было случаев, чтобы аэропорты как-то «приструнивали». Но может быть, сейчас ситуация изменится».
/TOURBUS.RU
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