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В Будапеште, Дебрецене и Хевизе все больше российских туристов

В российской столице с успехом прошел первый за последние годы венгерский туристический workshop

Вчера Венгерское национальное управление по туризму провело первый за несколько лет профессиональный туристический workshop в Москве.

«Меня радуют предварительные результаты этого года», - сообщил руководитель по развитию туристического бизнеса в России Виталий Избрисов (на верхнем фото), выступая перед собравшимися на workshop в отеле «СтандАрт» столичными агентствами и туроператорами.

По словам спикера, «за первое полугодие турпоток из России вырос почти на 4%. А в Будапеште, на курортах Хевиз и Хайдусобосло отмечен рост ночевок россиян на уровне 20%. Сейчас среди главных стран – поставщиков туристов в Венгрию Россия занимает 8-е место».

Как отметил Виталий Избрисов, один из главных сегментов продаж в России – оздоровительный туризм. Вместе с тем в своей маркетинговой работе Венгерское национальное управление будет также продвигать событийный, MICE, гастрономический и другие виды туризма, пока еще менее востребованные на нашем рынке.

Приехавшие на московский workshop представители турбизнеса Венгрии провели интересные презентации и ответили на многочисленные вопросы московских турфирм.

Нора Нордей из офиса по туризму города Дебрецен подчеркнула, что благодаря двум прямым еженедельным рейсам WizzAir из Москвы турпоток во второй по величине город Венгрии подскочил в прошлом году почти в три раза.

Дебрецен привлекает россиян своим историческим прошлым, огромным водным комплексом с термальной водой Aquaticum Spa, близостью к одному из самых известных венгерских курортов Хайдусобосло, возможностью совершить экскурсии в уникальные места ЮНЕСКО – национальный парк Хортабадь и токайский винный регион.

Ирина Перова, российский представитель сети отелей Ensana Spa Hotels, рассказала о том, что под новым именем выступает часть спа-отелей известной венгерской гостиничной сети Danubius, прошедшей ребрендинг в сентябре этого года.

Под маркой Ensana теперь работают два популярных отеля в Будапеште на острове Маргит, два в Хевизе и один на курорте Шарвар. Как подчеркнула Ирина Перова, «спа-туризм – это всесезонный продукт, более выгодный для агентств, чем обычные туры».

Валерий Симагин, директор по развитию туроператора «1000 дорог», познакомил гостей workshop с «коньком» своей компании – экскурсионными программами по всей Венгрии, базирующимися на своих минивенах и автобусах. Эксперт также рассказал о росте интереса российских компаний к проведению конференций, инсентив-программ, спортивных мероприятий в Венгрии.

С особым интересом собравшиеся в «СтандАрте» специалисты прослушали презентацию Лилии Дунаи из компании Robinson Tours. По ее мнению, в последнее время Венгрия, и особенно Будапешт, стали модными направлениями. По итогам года в Robinson Tours ожидают роста числа гостей из России в 15%.

Как подчеркнула Лилия Дунаи, для качественного обслуживания российских туристов Будапешт условно разбит на несколько секторов и за каждый отвечает отдельный сотрудник компании. Еженедельно из столицы Венгрии туроператор выполняет 20 экскурсионных программ. С запуском нового рейса WizzAir из Казани Robinson Tours открыла свое представительство в столице Татарстана.

В своей презентации представитель сети визовых центров VFS Global Мария Туполева отметила широкий охват визовыми центрами всей территории России. На сегодня визовые «окна» приема документов на венгерскую визу открыты в 67 городах страны. В среднем получение визы занимает не более семи дней.

Московские специалисты по итогам workshop констатировали эффективность подобных прямых контактов с партнерами из Венгрии, ценность представленной актуальной информации и отличный уровень организации мероприятия, проведенного при активной поддержке медиахолдинга «Турбизнес».

/TOURBUS.RU