Новости «Алеан» создает национальную систему бронирования Эксперты комментируют амбициозный проект отечественного туроператора

Представители компании «Алеан» сообщили, что в рамках реализации проекта по запуску национальной системы бронирования туроператор стал резидентом инновационного центра «Сколково», проинформировал АТОР. По словам экспертов «Алеан», основой проекта станут инновационные технологические решения, построенные на принципах машинного обучения искусственного интеллекта, которые позволят осуществлять поиск туров и отдельных услуг. Представители туроператора уточнили, что аналогов данной системы на внутреннем рынке нет: «У нас громадные планы, в которых нуждается наша страна. Во-первых, такая система снимет проблему «информационного вакуума» во внутреннем туризме: при гигантском туристическом потенциале России большинство туристов попросту может не иметь понятия, как, где, зачем и за какую сумму можно отдохнуть в нашей стране». Как поясняет АТОР, в «Алеан» создают единую систему бронирования, которая позволит формировать многосоставные туристические продукты с учетом пожеланий и опыта туристов и будет осуществлять подбор тура по ряду параметров (пол, возраст и проч.). «Мы создаем единую систему бронирования – естественно, с технологией динамического пакетирования. Она позволит российским туристам и турагентам забронировать онлайн широчайший спектр услуг. Здесь будут и гиды, и экскурсии, и круизы – все, что только возможно в России, начиная от катания на коньках на Байкале и круизов по Амуру, заканчивая вертолетной экскурсией по 68 параллели градусной сетки», - добавили в «Алеан». Ожидается, что созданная туроператором платформа станет универсальной площадкой для B2B и B2C рынков, сочетающей в себе все туристические возможности РФ и ближнего зарубежья. Комментируя нашему корреспонденту эту информацию, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил: «Если «Алеан» готов взять на себя вопрос создания единой платформы для продаж, это здорово. Конечно, было бы лучше, если бы к этому процессу подключились федеральные власти, тогда бы этот проект воспринимался не только как коммерческая история, но что-то важное для всех представителей рынка. Вступая в должность, Зарина Догузова говорила о том, что Ростуризм должен взять в свои руки процесс создания подобного мультимедийного пространства. Конечно, она должна быть доступна хотя бы на 7-8 основных языках, чтобы иностранцы могли видеть примерно те же маршруты, что и российские туристы. Добавлю, что если у «Алеана» все сложится и платформа будет работать под нейтральным брендом, то мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества с ней». /TOURBUS.RU

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