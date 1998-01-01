PEGAS полетит из трех российских городов на Самуи

«Первые чартерные рейсы туроператора из Москвы, Новосибирска, Красноярская в провинцию Сурат Тхани, откуда туристы смогут добираться до островов Самуи, Ко Панган и Ко Тао, будут выполняться на бортах авиакомпании Nordwind с 27-28 декабря», - сообщает АТОР. Заявлено, что полетная программа будет выполняться до 22 апреля 2020 года.

Рейсы Nordwind будут первыми чартерами, которые примет Самуи из России. До настоящего момента прямого авиасообщения по этим направлениям не было и туристам приходилось добираться со стыковками или трансферами, продолжительностью до восьми часов.

Теперь у путешественников будет возможность добраться от аэропорта Сурат Тхани до Самуи за 2-2,5 часа: из них 1,5 часа займет дорога до аэропорта, остальной час – паром.

Добавим, что, несмотря на то, что туры PEGAS на 12, 13 и 14 ночей стали доступны для бронирований около месяца назад, продажи идут очень активно.

По заявлению представителей туроператора, загрузка зимних бортов из трех российских городов уже превышает 60%, а глубина бронирований достигает апреля 2020 года.

Ольга Голубцова, директор франчайзингового агентства PEGAS Touristik из Красноярска рассказала СМИ о ходе продаж: «Формирование полетной программы на Самуи, безусловно, положительно отразилось на желании туристов ехать на этот остров.

Самуи всегда был востребован, однако туристам приходилось тратить много времени для того, чтобы туда добраться. Сейчас же, когда они узнали, что на Самуи будет прямой рейс, то те, кто и так ездил, бронируют Самуи с еще большей радостью».

Как поясняет далее эксперт, ажиотаж на отдых на Самуи стал результатом доступной стоимости отдыха - за 110 тысяч на двоих москвичи могут отдохнуть 12 дней в хорошем отеле.

Нужно принять во внимание, что зимний период считается «низким сезоном» на Самуи, что, по словам экспертов, условно, поскольку здесь не бывает затяжных дождей, так что цены на отдых в этот период ниже, чем в другое время года.

В интервью нашему порталу Светлана Бешанова, PR-менеджер туроператора «Библио Глобус» рассказала, что своих туристов они на Самуи не возят, поскольку они «выбирают Паттай и Пхукет. Спрос на туры в Таиланд на данный момент соответствует аналогичному периоду прошлого года. Глубина бронирования достигла марта. Наша компания сохранила объемы авиаперевозок прошлого года».

/TOURBUS.RU