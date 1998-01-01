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Стоимость авиаперелетов предстоящей зимой снизилась

Онлайн-сервис Biletix представил нашему порталу анализ спроса на авиабилеты, забронированные в ноябре-декабре

«Стоимость авиабилетов на предстоящую зиму как по внутренним, так и по международным направлениям снизилась по сравнению с показателями прошлого года»,- заявляют эксперты Biletix, ссылаясь на результаты проведенного анализа бронирований авиабилетов, забронированных в ноябре-декабре на январь - февраль 2020 года.

По их данным, средний чек на авиабилеты туда-обратно по России снизился с 8 314 до 7 459 рублей, то есть на 11%, за границу – с 30 648 до 26 591 рублей, то есть на 14%.

«Объяснить снижение среднего чека можно значительным увеличением доли бронирований более экономных безбагажных тарифов: их доля по сравнению с прошлым годом выросла с 29% до 35%», – подчеркнул генеральный директор Biletix Игорь Константинов.

Самыми популярными внутренними направлениями предстоящий зимы, согласно данным ранних бронирований, являются Сочи, Минеральные воды, Симферополь, Москва и Калининград (в прошлом году – Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Москва и Санкт-Петербург); лидерами роста стали Минеральные воды и Калининград.

По зарубежным направлениям зафиксирована переориентация туристов из европейских направлений на юго-восточную Азию: в топ-популярных направлений попали Ереван, Бангкок, Пхукет, Самуи и Бали (в прошлом году – Бангкок, Тель-Авив, Барселона, Рим и Прага).

По сравнению с прошлым годом, средняя продолжительность поездки сократилась с 11 до 10 дней.

/TOURBUS.RU