|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
05 декабря
Церемония TUI Golden Awards в третий раз прошла в столице
Туроператор подвел итоги 2019 года и наградил лучших розничных партнеров
З декабря в концертном зале «МИР» в рамках ежегодной премии TUI Golden Awards туроператор TUI Россия подвел итоги работы за 2019 года и торжественного наградил своих лучших розничных партнеров.
В этом году на церемонию собрались около 300 гостей – руководители ведущих туристических агентств, журналисты, представители общественных и государственных организаций.
Агентства – партнеры TUI были номинированы в восьми номинациях:
Открыл праздничный вечер Тарас Демура, генеральный директор «TUI Россия». В своем обращении он отметил вклад каждого из присутствующих в зале гостей в высокие результаты, которые на протяжении последних лет демонстрирует туроператор.
Достигнутые показатели, а также цели на 2020 год присутствующим продемонстрировали на огромном экране, а это 1414000 туристов, отправленных на отдых в 2019 году, и в компании амбициозно заявляют, что в 2020 году вместе с TUI отдохнут 3 миллиона туристов.
Почетный гость церемонии Сергей Кривоносов, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поздравил TUI c 10-летием и отметил вклад компании в развитие туризма в России.
С приветственным словом также выступили Ирина Сергеева, начальник отдела международных организаций и мероприятий управления международного сотрудничества Ростуризма и Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР. Почетные гостьи пожелали успешной и продуктивной работы туроператору и агентам.
«Компания TUI делает многое, является лидером, который позволяет развивать турбизнес, используя современные технологии и конечно мы вместе будем взаимодействовать, чтобы помогать в этом процессе», – подчеркнул директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Я не помню в России истории компании, которая бы развивалась столь динамично, как TUI. Тот рост, которые демонстрирует компания – это беспрецедентное явление. Если в экономике есть такое понятие «экономическое чудо» - то вот наглядный пример того, как это чудо продолжается 10 лет» - сказал президент РСТ
Сергей Шпилько.
Напомним, что премия TUI была учреждена в 2017 году и с тех пор ежегодно проводится в Москве.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72