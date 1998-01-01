Новости Церемония TUI Golden Awards в третий раз прошла в столице Туроператор подвел итоги 2019 года и наградил лучших розничных партнеров

З декабря в концертном зале «МИР» в рамках ежегодной премии TUI Golden Awards туроператор TUI Россия подвел итоги работы за 2019 года и торжественного наградил своих лучших розничных партнеров. В этом году на церемонию собрались около 300 гостей – руководители ведущих туристических агентств, журналисты, представители общественных и государственных организаций. Агентства – партнеры TUI были номинированы в восьми номинациях: Лидер по продажам «Раннее бронирование»

Лидер по продажам концепций TUI

Лидер продаж по количеству отправленных туристов

Лидер по обороту

Прорыв года

Региональный лидер по франчайзингу

Лидер по продажам дополнительных услуг

Лидер по продажам круизов Открыл праздничный вечер Тарас Демура, генеральный директор «TUI Россия». В своем обращении он отметил вклад каждого из присутствующих в зале гостей в высокие результаты, которые на протяжении последних лет демонстрирует туроператор. Достигнутые показатели, а также цели на 2020 год присутствующим продемонстрировали на огромном экране, а это 1414000 туристов, отправленных на отдых в 2019 году, и в компании амбициозно заявляют, что в 2020 году вместе с TUI отдохнут 3 миллиона туристов. Почетный гость церемонии Сергей Кривоносов, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поздравил TUI c 10-летием и отметил вклад компании в развитие туризма в России. С приветственным словом также выступили Ирина Сергеева, начальник отдела международных организаций и мероприятий управления международного сотрудничества Ростуризма и Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР. Почетные гостьи пожелали успешной и продуктивной работы туроператору и агентам. «Компания TUI делает многое, является лидером, который позволяет развивать турбизнес, используя современные технологии и конечно мы вместе будем взаимодействовать, чтобы помогать в этом процессе», – подчеркнул директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. «Я не помню в России истории компании, которая бы развивалась столь динамично, как TUI. Тот рост, которые демонстрирует компания – это беспрецедентное явление. Если в экономике есть такое понятие «экономическое чудо» - то вот наглядный пример того, как это чудо продолжается 10 лет» - сказал президент РСТ Сергей Шпилько. Напомним, что премия TUI была учреждена в 2017 году и с тех пор ежегодно проводится в Москве. /TOURBUS.RU

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