Налог на проживание в отелях Турции не отменен

Эксперты обсуждают перспективы возможного введения в Турции нового налога, против которого активно выступает турбизнес страны

Налог на проживание в отелях Турции, вопреки информации ряда СМИ, не отменен, сообщает АТОР. Закон «О налогах на цифровые услуги», который предусматривал введение этого налога, лишь отправлен на доработку, и вовсе не по причине недовольства туристическим сбором со стороны президента Эрдогана.

Напомним, что в середине ноября турецкий парламент принял закон «О налогах на цифровые услуги», который предусматривал, в том числе, введение с 2020 года «налога на проживание» в размере 2% от стоимости размещения.

Его плательщиками выступят все постояльцы гостиниц, мотелей, санаториев и пансионатов, гостевых домов, апарт и бутик-отелей. Скидок на детей нет. Налог не учитывает и фактора сезонности. Президент Турции Эрдоган имеет право снизить ставку налога в два раза, или сделать ее дифференцированной в зависимости от сезона.

По сообщению пресс-службы Эрдогана, 2 декабря турецкий лидер вернул закон по налогам на цифровые услуги на доработку. Однако причиной этого стала не критика налога на проживание, а вопросы, связанные с развитием рынка энергетики.

И именно в этом «энергетическом» пункте законопроект и предложено доработать парламентариям. Никаких указаний, касающихся отмены или корректировки налога на проживание, в официальном комментарии президентской пресс-службы нет. Так что говорить об «отмене туристического налога» или его «пересмотре» пока нет оснований.

Эту информацию АТОР подтвердили и представители принимающих компаний Турции. По их словам, отельеры, наоборот, надеялись хотя бы на отсрочку введения «турецкого курортного сбора» до 2021 года, так как новый налог не учтен в ценах сезона-2020.

Согласно условиям администрирования налога на проживание в Турции, сбор платят туристы, но этот налог в размере 2% должен быть прибавлен к стоимости их размещения с учетом всех оказываемых услуг: проживание, питание, анимацию, SPAи др.

Подобной практики налогообложения нет нигде в мире. Заплатить налог лично при заезде или выезде, как это происходит при уплате курортного сбора в России, турист не может.

Так что фактически новый налог на проживание в сезоне-2020 отели Турции будут платить из собственных средств.

По заявлению отраслевых туристических ассоциаций Турции, налог на проживание критичен для турецкого рынка, поскольку «иностранные туристы подвержены малейшему воздействию».

«Даже если дополнительный налог составит 1 евро в день, турист за 10 дней отдыха заплатит 10 евро. Семья из четырех человек заплатит уже 40 евро, вне зависимости от категории отеля. Турция потеряла то преимущество, которое она имела перед Грецией и Испанией. В нашей стране с туриста тоже будут брать налоги. Так что конкуренция за туриста еще больше обострится», - комментируют в федерации отельеров Турции.

Между тем, как отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе,"налог на проживание в Европе практически всегда варьируется в зависимости от локаций и сезонности. Как правило, в низкий сезон ставка снижается на 50%. Или сумма налога в менее посещаемых регионах меньше, в то время как в популярных локациях туристы платят более высокую ставку налога. В Турции все провинции и города уравнены, нет скидок в низкий сезон".

В то же время в беседе с нами Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», рассказал: «Я не так давно вернулся из Антальи, где посещал выставку Antalya Tourism Fair. Я обсудил эту инициативу с местными отельерами - они все против.

Профессионалы туризма уверены, что такое решение негативно скажется на бизнесе. Она не только снизит продажи, но, что логично, вызовет спад туристического потока в страну».

/TOURBUS.RU