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"Аэрофлот" отменяет завтрашний рейс в Париж из-за общенациональной забастовки/ Мошенница, обманувшая нижегородских туристов, проведет пять лет в колонии/ Более 10 человек стали жертвами тайфуна на Филиппинах

"Аэрофлот" отменяет рейс в Париж из-за общенациональной забастовки

Авиакомпания "Аэрофлот" в четверг, 5 декабря, отменит рейс Москва — Париж — Москва SU2462/ SU2463, говорится в сообщении перевозчика.

Отмена связана с общенациональной забастовкой во Франции, намеченной на 4-8 декабря.

Пассажиры отмененных рейсов будут отправлены 5 декабря рейсами SU2458/SU2459, сообщает "Аэрофлот". Вылеты ожидаются в 14:50/17:50 по местному времени, они будут выполнены на более вместительных самолетах.

"Об изменении расписания на 6 и 7 декабря 2019 года информация будет предоставлена дополнительно", — сообщает компания.

Мошенница, обманувшая нижегородских туристов, проведет пять лет в колонии

Новгород вынес приговор местной жительнице, которая под видом турагента продавала туры местным жителям и присваивала их деньги.

Прокуратура Нижегородской области сообщает в среду, что с декабря 2017 года по октябрь 2018 года нижегородка создала в интернете группу, где размещала объявления об организации поездок по России и за границу. После она встречалась с клиентами, заключала договоры о подборе и бронировании тура, а полученные деньги присваивала.

Всего она обманула 16 человек, они заявили гражданские иски на сумму более 1,3 млн рублей, которые удовлетворены судом, отмечает облпрокуратура.

Действия подсудимой квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначено пять лет колонии общего режима. Ранее фигурантка была осуждена за аналогичные преступления, подчеркивается в сообщении.

Более 10 человек стали жертвами тайфуна на Филиппинах

По меньшей мере 13 человек погибли в результате удара тайфуна "Тиссой" ("Каммури") на филиппинских островах Лусон и Висайи, сообщил телеканал ABS-CBN со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, пять человек погибли в Бикольском регионе острова Лусон, пять — в регионе Мимаропа. В этих районах тайфун обрушивался на сушу дважды. Еще двое погибли в провинции Кесон на острове Лусон, и один человек стал жертвой тайфуна на острове Лейте.

От тайфуна пострадали также острова Самар и Северный Самар.

Ранее глава управления по чрезвычайным ситуациям Седрик Даеп сообщал, что около 100 тыс. жителей провинции Албай эвакуированы во избежание наводнений и оползней.

Накануне тайфун вызвал сильные ветры и проливные дожди, в результате чего были повалены деревья, затоплены города, также был нанесен ущерб аэропорту на юге Лусона.

Кроме того, "Тиссой" повалил линии электропередач.

Отмечается, что из-за тайфуна перенесены Игры Юго-Восточной Азии, которые должны были пройти на Филиппинах 30 ноября - 11 декабря. Тайфун обрушился на Филиппины в понедельник вечером.

/TOURBUS.RU



