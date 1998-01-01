Новости Российских туристов позвали на болгарский курорт Кранево В посольстве Республики Болгарии в Москве прошла презентация крупного черноморского рекреационного комплекса Therma Village Spa & Sport 5*

Вчера в посольстве Республики Болгарии состоялась презентация рекреационного комплекса Therma Village Spa & Sport 5*, организованная туристической компанией Solvex и Министерством спорта Болгарии. «Я хорошо помню, как почти полвека назад отдыхал в Кранево, - открыл презентацию посол Болгарии в России г-н Атанас Крыстин. - Тогда там была только маленькая деревня с маленькими домиками, а сегодня там, у подножия Добруджанского плато и рядом с заповедником «Балтата», построен один из лучших в нашей стране центров семейного, молодёжного и школьного отдыха». «Курортное освоение этого региона началось более ста лет назад, - рассказал исполнительный директор комплекса Максим Секов, - но особенно активным оно стало с тех пор, как в этих местах был открыт источник минеральной воды, помогающий излечивать воспалительные заболевания суставов и позвоночника, что важно не только для обычных туристов, но и для спортсменов». Комплекс Therma Village Spa & Sport, открытый пять лет назад, находится и на черноморском побережье Болгарии в 8 км от курорта Золотые Пески и 1 км от курорта Албена. Пляж шириной 80 м протянулся вдоль моря на 65 км. Комплекс, работающий круглогодично (среднегодовая заполняемость — более 60%), включает два отеля уровня 5* (Therma Palace и Therma Eco), 18 вилл (в каждой может проживать от 4 до 6 человек) и отель на 190 мест для профессиональных спортсменов. «Полноценному активному отдыху, который можно сочетать с насыщенной экскурсионной программой, способствуют спа-центр, грязелечебница с центрами классической и восточной медицины, 50-метровый Олимпийский открытый бассейн, ледовая арена “Black Sea Ice Arena”, открытый бассейн с водными горками, крытый 25-метровый бассейн с минеральной термальной водой в отеле Therma Eco, теннисный корт, детская площадка, мини футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, конная база», - добавил представитель Therma Village Spa & Sport по России, Скандинавии и Европе Марат Рагимов. Одним из самых интересных объектов является ледовый дворец Ice Black Sea Arena площадью 3200 кв. м с круглогодичным катком на 500 человек. Ледовый дворец в ближайшее время должен быть занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый близкий в мире к морю каток. В непосредственной близости от Therma Village Spa & Sport находится ряд интереснейших объектов показа. Как, например, знаменитый мыс Калиакра, возле которого 31 июля 1791 года флот адмирала Ушакова уничтожил значительно превосходящую его по величине турецкую армаду; летом 2006 года на мысе Калиакра был открыт памятник Ушакову. Также недалеко — в городе Балчик – находится летняя резиденции румынской королевы Марии «Тихое гнездо», построенная в 1937 году. Рядом с Белым дворцом находится парк с розарием, прудами, водопадами, мостиками и аллеями. В 1955 г. на территории бывшей королевской резиденции был создан ботанический сад. Третий популярный туристический объект, находящийся недалеко от комплекса, на 40-метровой высоте в известковых скалах — монастырь святой Троицы (Аладжа, в переводе - «пёстрый», название связано с красочными фресками, которыми был расписан монастырь в средние века) с обширными катакомбами. «Нынешним летом болгарские черноморские курорты будут связывать с Россией многочисленные чартерные рейсы, в частности, компания Bulgaria Air будет выполнять шесть рейсов в неделю, и мы надеемся, что туристы из России по достоинству оценят этот уютный уголок болгарской земли», - добавил в заключение г-н Крыстин. /TOURBUS.RU

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