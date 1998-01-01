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Первым систему «Электронная путевка» протестирует «Библио Глобус»

Ожидается, что новая система станет обязательной для применения уже весной следующего года

"Библио Глобус" станет первым туроператором, интегрированным в систему "Электронная путевка", сообщили сегодня в пресс-службе АО "Национальные туристические технологии".

"АО "Национальные туристические технологии" заключило соглашение о сотрудничестве в интеграции единой информационной системы электронных путевок с информационной системой туроператора "Библио Глобус", — рассказали в пресс-службе компании.

В компании уточнили, что соглашение заключено "в целях исполнения требования об обеспечении информационной системой туроператора передачи данных при формировании электронной путевки, которое установлено правилами обмена информацией в электронной форме при реализации туристского продукта". При этом "интеграция обеспечит эффективное исполнение туроператором обязанности по формированию и передаче в систему данных".

"Соглашение с НТТ — важный этап в подготовке системы к тестовому режиму. Налаживание ее взаимодействия с программным обеспечением профессиональных участников туристического рынка, возможность последних участвовать в формировании предложений по ее доработке обеспечит комфортные для туроператоров условия подключения к системе электронной путевки еще до того, как она станет обязательной", — цитирует пресс-служба управляющего директора ООО "Туроператор БГ" Ирину Костенко.

Напомним, что "Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации должен формироваться документ с уникальным номером.

Оператором единой информационной системы электронных путевок было определено АО "Национальные туристические технологии", созданное в 2017 году в рамках трехстороннего соглашения между Ростуризмом, государственной корпорацией "Ростех" и АО "Концерн радиоэлектронные технологии".

15 ноября 2019 года АО "НТТ" объявило о подготовке к запуску системы в тестовом режиме, сейчас компания проводит ее аудит. В то же время на днях в Комитете ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявили, что законопроект о введении в начале следующего года этой системы еще требует доработки.

Как отметил в беседе с нами учредитель юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, «в Госдуму внесен законопроект о применении электронной путевки со сроком вступления в силу с 1 января 2020 года и обязательностью применения с апреля 2020 года, в ближайшее время начинается тестирование самой системы.

Это еще раз говорит о том, что туризм, как сфера деятельности, активно встраивается в цифровую экономику. С введением онлайн-касс, всеобщей фискализацией расчетов и электронной путевкой связывают надежды на обеление отрасли и выход на новый уровень защиты прав потребителей.

Всерьез на работу рынка повлияла и борьба Центробанка с «обналичкой», повальная блокировка счетов по «антиотмывочному» 115 ФЗ и в целом кампания по сокращению черных схем расчетов в туризме».

/TOURBUS.RU