В следующем году «TUI Россия» собирается увеличить объемы в два раза. а также заняться Маврикием, Бахрейном и Филиппинами

Вчера генеральный директор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура вместе с Владимиром Рубцовым, коммерческим директором туроператора и Александром Сирченко, заместителем генерального директора «TUI Россия», встретились с журналистами, чтобы поделиться результатами работы 2019 года, рассказать о новостях компании, анонсировать новинки будущего летнего сезона.

Свое приветственное слово г-н Демура начал с того, что сообщил: «TUI Россия» динамично развивается и ежегодно удваивает свои объемы. По итогам 2019 года отправленное нами на отдых количество туристов превысит 1,4 миллиона человек, и мы уже открыто заявляем, что в 2020 году этот показатель достигнет отметки 3 миллиона туристов».

По словам генерального директора туроператора, компания начала активный рост в 2016 году, тогда вместе с TUI на отдых отправилось порядка 200 тысяч россиян. Тогда в ассортименте компании было представлено 12 направлений, к настоящему моменту туроператор работает более, чем с пятьюдесятью странами.

Широкий выбор туров компания предоставляет не только по международным, но и по внутренним направлениям. Как отметил Александр Сирченко, компания отправляет туристов во все крупные города России, а также страны СНГ.

Далее Тарас Демура пояснил, что достичь таких показателей в достаточно короткие сроки компании удалось благодаря постоянной презентации новых продуктов. «Мы не стоим на месте, постоянно анализируя предпочтения наших туристов. Наша задача – отвечать на их потребности», - заметил г-н Демура. К примеру, в будущем году в планах туроператора презентация новой концепции для молодых путешественников Smart. Она будет построена на «разумном потреблении» и принципах «здорового образа жизни».

Еще одной отличительной чертой 2020 года, по словам руководителей TUI, станет активное создание гибкого дифференцированного продукта, который обеспечит клиентов компании возможностью самим собирать свои туры.

По словам Тараса Демуры, будущее туристического бизнеса это, в том числе, и интеграция с авиакомпаниями. В скором времени, по мнению генерального директора туроператора, не будет четких разграничений какая компания чем занимается - «гибридизация - это новый тренд».

В рамках этой концепции, туроператор планирует укреплять свои партнерские отношения с авиакомпаниями и особенно с «Уральскими авиалиниями».

Возрос спрос и на дополнительные услуги. Владимир Рубцов, коммерческий директор «TUI Россия» рассказал, что, если в 2016 году туристы в среднем к туру приобретали 1-2 дополнительные услуги, то в 2019 году эта цифра выросла до 20.

В ближайших планах туроператора, как рассказали журналистам, открыть такие направления как Рас-эль-Хайма, Маврикий, Бахрейн, Сингапур, Филиппины. На испанском направлении появятся новые вылеты из Петербурга и Самары. Плюс к этому в Грецию туроператор будет летать не только из Москвы, но и из Северной столицы и Казани.

Продолжит оператор и единственную на нашем рынке программу чартерных полетов в Албанию.

/TOURBUS.RU