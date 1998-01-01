Уже послезавтра на Красной Поляне стартует новый горнолыжный сезон

В этом сезоне туристы смогут впервые воспользоваться единым ски-пассом, объединяющим зоны катания «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна»

Горнолыжный сезон на курорте «Красная Поляна» в Сочи стартует уже в ближайшую пятницу, сообщили нашему порталу в пресс-службе курорта.

"Горнолыжный сезон откроется 6 декабря в горной долине Цирк-2 на высоте 2050 м над уровнем моря. Благодаря уникальным климатическим условиям в долине и долгожданным снегопадам на прошлой неделе курорт сможет первым среди соседей открыть сезон", — рассказали в пресс-службе.

Специально для райдеров-профессионалов к открытию будут построены несколько фигур сноупарка.

"Уже 14 декабря, в горной долине Цирк-2 состоится первое зимнее мероприятие сезона "Fun Contest Первый снег", в программе — развлечения и спортивные соревнования для лыжников и сноубордистов. Так, любители препятствий на склонах смогут принять участие в фан-кроссе, а мастера трюков на перилах – в джиббинг-контесте. Также в этот день состоятся показательные выступления профессиональных райдеров и массовый заезд лучших инструкторов курорта «Красная Поляна»", — сообщили в пресс-службе.

Катание гостей будут сопровождать диджей-сеты на площади перед баром "Пухляк", а детей ждет анимация со снеговиками.

"Вечером в этот день на Поляне 540 состоится международный турнир по смешанным единоборствам Krepost Fighting Championship. Ведущие российские и зарубежные бойцы проведут 12 поединков, а в бое за звание чемпиона сразятся россиянин Магомед Юнисилау и бразилец Маркос Родригез. В рамках турнира также запланирован бой между представительницами женского MMA Викторией Скляровой (Россия) и Лилией Казак (Беларусь)", — поделились в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе курорта нам таже сообщили, что в новом сезоне единый ски-пасс заработает на всех горных курортах – «Роза Хутор», горно-туристический центр «Газпром» и курорт «Красная Поляна».

Пробный запуск единого ски-пасса в горах Сочи состоялся в прошлом сезоне, когда подъемниками на курорте «Роза Хутор» и в горно-туристическом центре «Газпром» (Лаура и Альпика) можно было воспользоваться по специальным билетам.

В этом году единый ски-пасс впервые объединяет инфраструктуру всех горных курортов Сочи. Это означает, что для туристов будут доступны канатные дороги и трассы курорта «Роза Хутор», горно-туристического центра «Газпром» и курорта "Красная Поляна", а также появится возможность использовать инфраструктуру каждого из трех курортов – прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги.

Как рассказали в пресс-службе курорта, объединяя трассы, Сочи выходит на уровень ведущих европейских горнолыжных курортов, предоставляющих гостям различные варианты катания: доступны как единый ски-пасс, так и ски-пасс, позволяющий кататься на одном из выбранных курортов. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать ski-bus – бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса.

Старт продаж запланирован в декабре. Воспользоваться единым ски-пассом туристы смогут с даты официального открытия сезона на всех трех курортах. Ориентировочно общая зона катания на «Роза Хутор», Горно-туристическом центре «Газпром» и Курорте Красная Поляна станет доступна после 20 декабря.

Единый ски-пасс предоставит возможность кататься на трассах всех горных курортов в Сочи. Таким образом, общая зона катания составит более 177 км. На курорте «Роза Хутор» протяженность горнолыжных трасс составляет 102 км, в горно-туристическом центре «Газпром» (Лаура и Альпика) – более 45 км, на Курорте Красная Поляна – 30 км.

На выбор туристам предлагается несколько тарифов, различающихся по продолжительности действия билета.

/TOURBUS.RU