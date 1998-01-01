Названы самые доступные и самые дорогие для туристов «экскурсионные» города

Британский Starling Bank выяснил, в каком мегаполисе туристу дешевле и дороже всего провести насыщенный экскурсиями день

Starling Bank (Великобритания) представил рейтинг самых дешевых и дорогих городов мира для путешествия в пересчете на один день.

Как отмечают в пресс-службе банка, при составлении рейтинга учитывались такие параметры, как стоимость трехразового питания, одной ночи в отеле, траты на общественный транспорт и средняя цена за посещение топовых достопримечательностей.

Возглавил топ-5 самых доступных направлений индийский Дели, где средние расходы туриста за день составят 2,3 тыс. рублей. Выйти в лидеры город смог благодаря доступным ценам на развлечения – 266 рублей за день и, особенно, на транспорт – 57 руб.

На втором месте – Каир (2,4 тыс. руб. на день). Ночь в отеле египетской столицы обойдется в скромные 1,2 тыс. рублей. На третьем месте – турецкий Стамбул (3 тыс. руб.). Трехразовое питание в городе будет стоить путешественнику 1065 рублей, ночь в отеле – 1,5 тыс., осмотр достопримечательностей – 324 рубля, а транспорт – лишь 61 рубль.

Столица Малайзии Куала-Лумпур оказалась на четвертом месте рейтинга (3,4 тыс.). Посетить знаменитые пещеры Бату, торговый квартал Bukit Bintang и площадь Мердека можно всего за 420 рублей.

Замкнул топ-5 столица Китая Пекин (3,5 тыс.). Главные достопримечательности – Великую Китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь и Храм Неба Тяньтань – можно увидеть в среднем за 526 рублей.

В свою очередь, рейтинг самых дорогих направлений для путешествия на один день возглавил Нью-Йорк (почти 15 тыс. рублей). Самой весомой тратой окажется ночь в отеле – 9,2 тыс. руб. и расходы на трехразовое питание – 4,1 тыс.

Следом по дороговизне – Лос-Анджелес (14 тыс.). Гостиница в этом городе будет стоить дешевле, чем в Нью-Йорке, — 7,4 тыс., а вот за развлечения придется раскошелиться на 3,3 тыс. рублей.

На третьем месте – Лондон (13,3 тыс. за день). В британской столице дорогое жилье (7,6 тыс.) и еда (3,7 тыс.). Посещение достопримечательностей обойдется в среднем в 1,6 тыс., но есть возможности сэкономить – например, вход в главные лондонские музеи бесплатный.

На четвертом месте вновь оказался город в США – Майами (12,3 тыс.). Благодаря хорошей погоде в Майами можно просто нежиться на пляже, но за другие развлечения придется немало заплатить. Например, посещение знаменитого океанариума площадью 15 га, где снимали фильм "Флиппер", обойдется в 3,3 тыс. рублей.

Завершила топ-5 доминиканская Пунта-Кана (12,1 тыс. рублей). Туристу на этом карибском курорте придется потратиться на отель – 6,2 тыс. и на осмотр достопримечательностей – в среднем 4,5 тыс.

Именно развлечения обойдутся в Пунта-Кане дороже всего – например, окунуться в Голубом гроте (Hoyo Azul) будет стоить почти 10 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU







