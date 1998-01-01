Новости Россияне опасаются ехать в Гонконг Эксперты комментируют резкий спад интереса наших туристов к поездам в Гонконг, связанный со сложной политической обстановкой в автономном регионе

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные от Туристического управления правительства автономного региона, международный туристический поток в Гонконг в октябре сократился на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий туристический поток в октябре 2019 года составил 3,3 млн человек, при том, что в прошлом году за этот же период на территории САР было зарегистрировано 5,9 млн иностранных граждан. Из Китая туристический поток снизился на 45,9%, Южной Кореи на 59,1%, Таиланда на 60,2%, США тоже показал спад на 38,2%, туристический поток из России упал на 22,9%. Помимо туристического потока снижение показали и розничные продажи, они сократились на 24,3% по сравнению с октябрем прошлого года. Отметим, что стоимостные показатели показывают спад вот уже три квартала подряд, а за последние четыре месяца падение стало выражаться двузначными числами. Эксперты отмечают, что основной причиной спада показателей стали продолжительные массовые протесты. Добавим, что такой резкий спад туристического потока является критическим, а последний раз такое крупное падение было зафиксировано в 2003 году, когда на территории Гонконга была вспышка атипичной пневмонии. По словам Айрис Пан, экономиста ING Bank NV, к началу следующего года Гонконг может захлестнуть волна закрытия магазинов, поскольку потребительские расходы значительно сократились. «Ожидается, что в 2019-2020 гг. САР может столкнуться с дефицитом бюджета из-за ухудшения состояния экономики, сокращением налоговой выручки и падением доходов от продажи земли», - заявилв свою очередь Поль Чан, министр финансов Гонконга. По прогнозам Министерства финансов региона, ВВП Гонконга в 2019 году может упасть на 1,3% по сравнению с показателями 2018 года. «Для восстановления экономики необходимо, чтобы общественный порядок был восстановлен, люди вернулись к нормальной жизни, бизнес возобновил операции в нормальном режиме, и чтобы была создана возможность для разумного диалога», - заключил министр. Комментируя эту информацию нашему порталу, Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, отметил: «Отрицательным фактором, повлиявшим на туристический поток в Гонконг, стал человеческий фактор. Многие боятся попасть в неприятности во время путешествия. Но, тем не менее, спрос на туры есть, масса различных уникальных программ, которые предлагает регион, по-прежнему востребованы. Прогнозы на 2020 год сегодня никто не даст. При этом замечу, что воспринимать все в черных тонах нельзя. Так, на фоне снижения турпотока для многих комбинированных направлений Гонконг стал доступнее в плане авиаперевозки». /TOURBUS.RU



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