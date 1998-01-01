Новости Наши туристы полетят на зимний Бали новыми рейсами Turkish Airlines Эксперты обсуждают новые варианты авиаперевозки и рост спроса на отдых на популярном индонезийском острове

Как сообщил на днях, выступая в Москве, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в России и Республике Беларусь г-н Вахид Суприяди, которого цитирует АТОР, «я занял пост посла Индонезии в России и Республике Беларусь в 2016 году. На тот момент объемы российского турпотока в Индонезию, признаюсь, были скромными – чуть менее 80,6 тыс. туристов в год. Что же мы видим сейчас? Количество российских туристов, приехавших в Индонезию в 2018 году, составило 125,8 тыс. человек. В период с января по сентябрь текущего года мы уже приняли более 106 тыс. россиян. И по итогам 2019 года планируем превысить отметку в 160 тыс. человек». По словам дипломата, причиной такого роста стало в том числе «и увеличение перевозки. На направлении работает авиакомпания «Россия», выполняющая прямые перелеты из Москвы в Денпасар, есть удобные стыковочные рейсы Singapore Airlines, Qatar Airwais и Emirates. А с этого года на направление вышел еще один перевозчик – Turkish Airlines». Со своей стороны, Махмут Пойраза, руководитель отдела маркетинга Turkish Airlines, заявил, что запуск новых рейсов из Москвы в Денпасар со стыковкой в Стамбуле – яркий пример воплощения стратегии авиакомпании, направленной на объединение самых дальних азиатских направлений с европейскими. «Индонезия и, в частности, Бали, становится все более востребованным направлением на российском рынке, где объемы демонстрируют ежегодный рост. Мы знаем, россияне любят Бали, а потому готовы идти навстречу российскому рынку, предлагать всевозможные поощрительные программы, оказывать поддержку туроператорам», - отметил Махмут Пойраза. Как отмечает Оксана Корж, руководитель направления Индонезия в компании «ПАКС», «расширение перевозки – это позитивный момент, особенно если речь идет о растущих направлениях, к которым, безусловно, относится и Индонезия. Летний сезон у нас прошел успешно, в соответствии с нашими ожиданиями. А на Новый год уже остались считанные места. Одно место еще осталось на дату заезда 26 декабря, тур на Бали на Singapore Airlines, два места есть на 31 декабря. Также можно еще успеть купить тур на Бали с вылетом 30 декабря, перевозка Qatar Airways, осталось два места». В свою очередь, говоря о востребованности отдыха на Бали в новом зимнем сезоне, Светлана Бешанова, PR-менеджер компании «Библио Глобус», отметила в интервью нашему порталу: «Традиционно у наших туристов наиболее востребованы турпакеты на Бали в зимнем сезоне — с ноября по март. Пик продаж приходится на новогодние даты. Сейчас спрос соответствует прошлому году. В основном наши туристы интересуются пляжным турами на о. Бали, а также комбинированными программами с посещением соседних стран, такие как Бали+Дубай, Бангкок-Бали-Бангкок. В настоящее время у туроператоров нет чартерных полетных программ на Бали, поэтому все продажи осуществляются в формате индивидуальных бронирований на основе регулярных прямых и стыковочных авиаперелетов. Среди самых популярных у наших туристов курортов на Бали можно назвать Нуса Дуа, Кута, Санур, Джимбаран и Танджунг Беноа». /TOURBUS.RU

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