All Nippon Airways начнет полеты из Токио в Москву и Владивосток

Туроператоры обсуждают, насколько наш туррынок заинтересует приход в Россию еще одного японского авиаперевозчика

Как сообщает АТОР, с 29 марта 2020 года из токийского аэропорта Ханеда в Домодедово начнет летать японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA). Рейсы будут выполнятся в рамках летнего расписания по 24 октября 2020 года.

По заявлению перевозчика, билеты на московский рейс поступят в продажу уже в этом месяце.

Московский рейс будет не единственной новинкой ANA на российском рынке: с марта будущего года авиакомпания полетит из токийского аэропорта Нарита во Владивосток. Так что в теории, туристы могут бронировать туры в Японию с пересадкой во Владивостоке.

Отметим, что сейчас из Токио в Домодедово летает авиакомпания Japan Airlines (JAL), однако в весенне-летнем расписании 2020 года перевозчик переведет все московские рейсы в Шереметьево, откуда в японскую столицу также выполняет рейсы а/к «Аэрофлот».

Как отмечают участники рынка, ANA приходит на российский рынок как раз к старту весенних программ, связанных с сезоном цветения Сакуры: этот период традиционно считается самым популярным на японском направлении. И хотя тарифы ANA на московский рейс еще не объявлены, по мнению туроператоров, они будут ниже, чем на рейсы той же JAL.

Филипп Обручев-Миронов, руководитель субмассовых направлений туроператора «Интурист», отмечает, несмотря на то, что бренд нового японского перевозчика не очень хорошо известен большинству наших сограждан, привлекательность цен на перелет может «творить чудеса», особенно, если это будет подкреплено ещё и соответствующим турпродуктом на рынке.

В том, что для туристов цена перелета имеет значение, говорят и представители туроператора «Русский Экспресс». По их данным, определенная часть туристов при путешествии в Японию охотно выбирает рейсы а/к S7, делая стыковку в Новосибирске.

Представители туроператора KMP Group считают, что приход ANA повлияет и на ценообразование других перевозчиков, в первую очередь, на тарифы «Аэрофлота».

«Насколько услуги новой японской авиакомпании будут востребованы, сказать сейчас однозначно нельзя, так как неизвестны цены и уровень обслуживания. Но в целом появление дополнительных бортов на направлении – это позитивная новость», – комментируют эксперты KMP Group.

Присматриваются к ANA и туроператоры, которые недавно стали работать на японском направлении. Так, представители ANEX Tour сообщили, что сотрудничество с этим перевозчиком «находится на стадии рассмотрения».

В свою очередь, Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга «ВАНД Интернешнл», в беседе с нашим порталом отметила: «Количество пассажиров на новом рейсе будет определяться ценовой политикой авиакомпании. Впрочем, этот рейс, скорее всего, занитересует деловых туристов, а не экскурсантов».

Отметим, что ранее глва Московского представительства JNTO г-жа Айри Мотокура в беседе с нами подчеркнула, что турпоток из России в Японию растет быстрыми темпами и есть все основания полагать, что тенденция сохранится и в ближайшем будущем.

«За 9 месяцев этого года прирост составил 22%, - сообщила она. – Мы надеемся на то, что интерес россиян к Японии не только сохранится, но и увеличится, а посещать они станут как уже известные им туристические дестинации нашей страны, так и пока мало ими посещаемые».

При этом Россия по темпу роста турпотока в страну за 9 месяцев 2019 года занимает второе место после Вьетнама (+29%), значительно обогнав Великобританию (+17,7%), Индию (16%) и Китай (14,8%).

/TOURBUS.RU