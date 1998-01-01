Возможность получить французскую визу к Новому году заканчивается

О том, что прием документов на французскую визу с возможностью получить ее до новогодних праздников заканчивается, сообщают в последние дни профессиональные сообщества в социальных сетях. Обсуждающие эту проблему представители турбизнеса указывают, что причина этого – ажиотажный спрос на встречу Нового года во Франции в этом сезоне и изменения процедуры записи аккредитованных операторов на подачу документов.

Между тем, комментируя эту информацию, представители пресс-службы TEZ Tour рассказали нашему порталу: «У наших туристов сейчас не возникает проблем с получением французских виз. Отказы по визе — это единичные случаи, количество которых не превышает 0,5% от общего числа поданных заявлений.

Срок оформления визы во Францию составляет от 5 до 10 дней, задержек по выдаче паспортов не происходит. Единственной сложностью, с которой сталкиваются клиенты компании, является очередь на запись в визовый центр.

Из-за небольшой квоты, выделенной туроператорам, минимальный срок подачи документов составляет 10 дней. Поэтому во избежание неприятных ситуаций с открытием визы мы рекомендуем всем туристам, планирующим путешествие во Францию, заблаговременно готовить необходимые документы».

В свою очередь, Светлана Бешанова, PR-менеджер «Библио Глобус», также заявила нам: «У нас никаких проблем с получением французских виз нет».

Наконец, Ирина Гусакова, директор по развитию, продвижению и рекламе компании «Туртранс-Вояж», добавила: «На сегодняшний день запись на подачу документов во французский визовый центр в Москве (с отпечатками пальцев или без) происходит на 16-17 декабря, а это крайние сроки на все новогодние даты.

С завтрашнего дня услуга оформления французской визы в Москве будет скорее всего только под запрос.

Для Москвы есть также платная услуга срочной выдачи визы Prime Time (около 4 тыс. к стоимости стандартной визы).

В регионах нет предварительной записи на французскую визу, и ориентировочно до 12 декабря еще можно подать документы с получением паспорта в этом году. Но перед подачей необходимо уточнять сроки оформления виз в каждом конкретном городе».

/TOURBUS.RU