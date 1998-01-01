Новости Туристы хотят видеть на Волге не только природу, но и музеи На «Ярославском взморье» туристов ждут этнодеревня «Тыгыдым», Музей Рыбинского моря и зоопарк

История туристско-рекреационного кластера «Ярославское взморье», одна из частей которого, парк-отель «Бухта Коприно» на 300 мест, ныне входит в десятку самых популярных в России — за 2018 год его посетило чуть менее 30 тыс. человек, - началась более десяти лет назад (первый пресс-тур состоялся в рамках международного форума Visit Russia 2012). Территория, охватываемая проектом, составляет 8600 гектаров (лесопарков — 2800 га, протяжённость береговой линии — около 6 км). Исследования учёных показали, что на территории «Ярославского взморья» могут комфортно и без ущерба для природы проживать одновременно 25 тысяч жителей и 5 тысяч туристов. «Ярославское взморье» кроме парк-отеля включает также коттеджный посёлок, яхт-клуб, дачный клуб «Коприно» и др. «Сегодня принято говорить преимущественно о его чисто туристическом значении, - считает генеральный директор курорта Дмитрий Родионов. - Между тем, речь шла и идёт о комплексном развитии — с непременным привлечением других частных инвесторов - этой местности. В какой европейской стране можно найти десятки километров практически неосвоенного побережья её главной реки? Тем более, если речь идёт об уникальном участке правого берега Волги, на котором сохранился густой сосновый бор». На этом берегу, возле крутого поворота Волги в сторону Рыбинска находилось некогда богатое село Коприно с храмом Воздвижения Креста Господня 1787 года — его воссоздание (с включением уцелевших фрагментов прежнего здания) продолжается в настоящее время. В рамках комплексного развития в нынешнем году завершена реконструкция дороги Рыбинск - Глебово, построена травяная полоса аэродрома («бетонка» длиной 2200 м должна быть достроена в будущем году), строится новая школа в близлежащем посёлке Глебово. К летнему сезону 2015 года, когда в Коприно пришёл первый круизный теплоход, был достроен причал — первый из построенных на Волге за последнюю четверть века. После этого весь причальный комплекс (включающий также дебаркадер с рестораном «Ковчег» и небольшой гостиницей) Коприно смог принимать одновременно 4 четырёхпалубных судна одновременно. В 2015 году причал принял 30 теплоходов, в 2016-м — уже 60, а в прошлом — 128 судов. Изюминка парк-отеля (помимо собственной заправочной станции для частных судов) в том, что это — единственное место на Волге, где вышедший с теплохода турист (стоянка продолжается от 2 до 6 часов) может зайти в заповедный, оборудованный пешеходными дорожками лес площадью более 100 га, где можно собирать грибы и ягоды. Другое уникальное предложение парк-отеля «Бухта Коприно» - банный комплекс, который может принять компанию до 20 человек. Здание бани сложено из огромных кедровых бревен, а на улице желающие могут попариться в больших четырёхместных котлах, под которыми горит огонь. «Пассажиры теплоходов, хоть и радуются «зеленой стоянке», все равно каждый раз спрашивают о музеях, - рассказывает Дмитрий Родионов. – Поэтому счастливым стечением обстоятельств стало недавнее появление недалеко от причала этнической деревни «Тыгыдым»». Музей-этнодеревня «Тыгыдым», основанный в Пошехонском районе Александром и Олесей Мазалецкими-Дегтярёвыми, существует с 2011 года и несколько лет назад едва не прекратил существование из-за местных земельных споров. «Тыгыдым» спас Сергей Бачин, председатель совета директоров ГК «Агранта» — он предложил ему землю на Ярославском взморье рядом с парк-отелем «Бухта Коприно». «Тыгыдым» (конь-подкова – оберег «Душа деревни Тыгыдым» в 2014 году был признан лучшим музейным сувениром страны) - настоящая русская деревня с аналогами старинных домов, амбаров и прочих сооружений, с музеями столярного и плотницкого дела, русского нужника (ретирадника), мелочной лавкой, парком деревенских качелей и т. п. В рамках большого проекта «Музей утраченных ремёсел» в ближайшее время открывается музей красильного и шерстобитного дела. «В минувшем году нашу деревню посетило более 8 тыс. человек — к сожалению, среди них очень мало иностранцев, которых, несомненно, могла бы заинтересовать такая совсем неизвестная им Россия», - рассказала Олеся Дегтярёва. В «Тыгыдыме» разработана обширная развлекательно-познавательная программа на предстоящие новогодние и рождественские праздники. Она включает посещение сенного амбара, где можно приятно провести время, валяясь в ароматном сене с чашкой горячего сбитня и слушая удивительные деревенские байки, катание на прикрученных к валенкам коньках по льду деревенского пруда, дегустацию настоящего крестьянского обеда со щаницей с хлебом из печи с чёрной солью. Рядом с «Тыгыдымом» находится Музей Рыбинского моря. «Я случайно узнал, что музей Рыбинского моря в Рыбинске выселяли. И мы пригласили его сюда, к нам, - рассказывает Дмитрий Родионов. – Музей перебрался в старинное здание, бывший родильный дом из соседнего села Погорелка, куда, в свою очередь, он был перевезён из затопленной Мологи». В дачном клубе «Коприно» можно посетить настоящий зоопарк, а на территории «Ярославского взморья» на специально оборудованной территории появились мини-агнусы — миниатюрные безрогие бычки, выведенные в агрохолдинге «АгриВолга». «Когда они подросли, мы поняли, что пустить на мясо таких беззащитных, ласковых и общительных животных просто не поднимается рука, и теперь мини-ангусы радуют своим дружелюбным нравом туристов», - добавил г-н Родионов. /TOURBUS.RU

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