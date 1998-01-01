Новости Горячие новости Центробанк приостановил лицензию СК "Орбита", застраховавшей 53-х туроператоров/ Пятеро российских туристов остаются в больницах Доминиканы после ДТП/ Ливни со штормовым ветром ожидаются в Крыму

Центробанк приостановил лицензию СК "Орбита", застраховавшей 53-х туроператоров Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования СК "Орбита" (Москва) и ввел в компании временную администрацию, говорится в сообщении регулятора. "Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности", — отмечает ЦБ. Приостановление действия лицензий означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. При этом страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства. По данным единого федерального реестра туроператоров, СК "Орбита" выступает страховщиком 53 туркомпаний. По данным ЦБ, в первом полугодии 2019 года СК "Орбита" заняла по сбору премий 118-е место среди 150 действовавших на российском рынке страховщиков. Компания основана в 1992 году в Москве. Как сообщалось, в октябре 80% долей СК "Орбита" приобрело московское ООО "Гарат". Пятеро российских туристов остаются в больницах Доминиканы после ДТП Пятеро российских туристов проходят интенсивное терапевтическое лечение в больницах Доминиканы, сообщила сегодня исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. "Практически все выписаны, поскольку получили уже необходимую медицинскую помощь. В больницах остаются пять человек, получивших травмы тяжелой и средней тяжести, они проходят интенсивное терапевтическое лечение. Готовятся к вылету в Россию 8-9 человек, мы подыскиваем варианты перелета, поскольку у нас нет прямого регулярного авиасообщения с Доминиканой, есть только чартеры. Также сложно подбирать обратные рейсы из-за высокого туристического сезона. Но многие партнеры идут навстречу, поэтому вернутся в РФ туристы в ближайшие несколько дней", — рассказала она. По словам г-жи Алчеевой, до вылета все туристы будут находиться в больницах под наблюдением медперсонала. "В целом они все получили необходимое лечение. Также приезжали родственники, мы с туроператором Anex Tour организовали для них поездки", — добавила она. Напомним, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на востоке Доминиканы по пути в аэропорт Ла-Романа 26 ноября. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Пострадали 27 туристов Anex Tour. Ливни со штормовым ветром ожидаются в Крыму Штормовое предупреждение распространили в Крыму на вторник из-за прогнозируемого ухудшения погоды: ливней и шквального ветра, сообщает пресс-служба МЧС республики. "По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением холодного фронта 3 декабря в Крыму ожидаются местами очень сильные осадки: дождь, мокрый снег, в горах — снег. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, с порывами до 15-20 м/с", — говорится в сообщении. Спасатели просят жителей региона и туристов держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под большими деревьями. /TOURBUS.RU



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