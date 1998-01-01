Новости Hainan Airlines cвяжет Москву с Хайнанем На прошедшей в Москве пресс-конференции представители китайского авиаперевозчика и туроператора «Тартус-Тур» представили новую программу полетов на популярный курортный остров

В конце минувшей недели в столице прошла пресс-конференция, посвящённая запуску авиакомпанией Hainan Airlines регулярных рейсов между Москвой и китайским островом Хайнань. Первый самолёт по маршруту отправится в путь 25 декабря из Хайкоу в Шереметьево. «Из терминала Е, самого удобного, на наш взгляд, терминала Шереметьева, самолёт Boeing 787 Dreamliner, располагающий почти тремя сотнями посадочных мест, вылетит в аэропорт Мэйлань (Хайкоу) 26 декабря. Время в пути составит около 10 часов. На начальном этапе полёты будут выполняться раз в неделю», - рассказал генеральный директор Hainan Airlines г-н Чжан Ти. - Из России на остров Хайнань зимой приезжает очень много туристов, в основном из городов Дальнего Востока, а также из Новосибирска, Екатеринбурга». "Наша авиакомпания работает на российском рынке с 2007 года. Мы летаем из Пекина в Санкт-Петербург и Москву. До 2013 года спрос на направление у туристов из РФ был довольно высокий, но потом Хайнань потерял свои позиции. Но сейчас, проанализировав рынок, мы приняли решение запустить рейс Москва — Хайкоу", — добавил он. Hainan Airlines будет осуществлять перевозки пассажиров на направлении в сотрудничестве с компанией «Тартус-Тур», которая выкупает большую часть билетов для организации туров на остров. 15 процентов билетов поступят в свободную продажу. Продажа билетов открылась 29 ноября. Hainan Airlines – первый авиаперевозчик на направлении, в самолетах которого будет бизнес-класс; на борту возможна перевозка животных весом до 10 кг. Стоимость турпакетов будет разной: от самых бюджетных вариантов отдыха до набора услуг комфорт- и премиум-класса. В частности, цена будет зависеть от даты вылета и выбранного объекта размещения. Кроме того, турагентам готовы предложить комиссию от 8 до 12%. Остров Хайнань, по мнению операционного директора «Тартус-Тур» Алеси Астапович, всё в большей мере составляет конкуренцию самым популярным среди россиян азиатским направлениям, таким как Сингапур, Таиланд, остров Бали. По её мнению, не все россияне знают о достоинствах курорта Хайкоу с его развитой инфраструктурой и прекрасными пляжами. "Новая полётная программа поможет туристам все это увидеть без дискомфорта благодаря прямому перелёту", — отметила она. - Если на курорте Санья уже все гостиницы готовы к приему россиян, то в Хайкоу и ближайших бухтах необходимо доработать услуги, ведь большинство отелей предлагают постояльцам только завтраки. Мы сотрудничаем с сетью Marriott, которая готова предложить туристам проживание с питанием полупансион". Как отметили спикеры, остров Хайнань, который через десять лет должен превратиться в зону свободной торговли, в настоящее время наращивает темпы строительства туристической инфраструктуры. В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Гостям, прибывающим на островную часть Китая, виза оформляется непосредственно по прилете в аэропорт. Туристам же, обратившимся в агентство и включенным в списочный состав группы для поездки на остров, виза на Хайнань не нужна. Желающие посетить континентальную часть Китая могут получить визу на Хайнане на 144 часа. В ходе пресс-конференции также рассказали, что недавно авиакомпания Hainan Airlines сообщила о планах запустить к 2022 году не менее 40 новых международных рейсов с Хайнаня и довести тем самым их общее число до ста с целью превратить остров в крупный международный авиаузел, который будет обслуживать более двух миллионов туристов в год. /TOURBUS.RU

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