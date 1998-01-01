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29 ноября
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Экс-глава российского представительства Qatar Airways стал фигурантом уголовного дела/ В больницах Доминиканы после ДТП остаются 19 российских туристов/ Роспотребнадзор предупреждает о вспышке бубонной чумы в Китае
Экс-глава российского представительства Qatar Airways стал фигурантом уголовного дела
В ходе следствия обвиняемые компенсировали авиакомпании ущерб на эту сумму, сказал прокурор. На заседании суда Абдувахидов и Петров признали свою вину. Судья Сергей Артемов принял решение прекратить их уголовное преследование.
В больницах Доминиканы после ДТП с туристическим автобусом остаются 19 россиян, сообщили порталу в пресс-службе туроператора Anex Tour.
"По информации от страховой компании и принимающего офиса, на 29 ноября у всех пострадавших наблюдается улучшение состояния. В больницах остаются 19 туристов, из них восемь находятся в палате интенсивной терапии. Водитель автобуса и гид также находятся в госпитале. К двум пострадавшим вылетели родственники, их пребывание в Доминикане в полной мере обеспечивается принимающим офисом", — рассказали в Anex Tour.
Как отметили пресс-службе, из больниц выписаны уже 14 человек, их расселили в гостиницы. Семеро из них вылетают в Россию в ближайшее время. "Всем иногородним туристам будет предоставлен перелет до их городов после рейса в Москву и проживание в случае продолжительной стыковки", — добавили в Anex Tour.
Напомним, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на востоке Доминиканы по пути в аэропорт Ла-Романа во вторник. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Пострадали 27 человек.
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке бубонной чумы в Китае
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает контроль на границе с Китаем из-за очередного случая заражения человеком бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
"Роспотребнадзором приняты дополнительные меры в пунктах пропуска через государственную границу по снижению рисков заноса инфекции на территорию Российской Федерации. Организовано взаимодействие с МИД России и Ростуризмом", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор просит россиян учитывать ситуацию с заболеванием при планировании поездок, дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ведомства, добавили в пресс-службе.
Согласно сообщению, четвертый случай заражения чумой среди населения в Китае зафиксирован на территории Маньчжурского природного очага чумы. Больной — житель аймака (административно-территориальная единица) Уланчаб госпитализирован в общественный госпиталь Сыцзыванци, ему поставлен диагноз "бубонная чума".
/TOURBUS.RU
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