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Экс-глава российского представительства Qatar Airways стал фигурантом уголовного дела

Как сообщил РБК, Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего руководителя представительства авиакомпании Qatar Airways в Восточной Европе Назира Абдувахидова по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), а бывшего главу отдела продаж этого представительства Ростислава Петрова — в пособничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК).



По версии следствия, в 2017 году фигуранты дела создали не имеющий отношения к авиакомпании сайт RNQatar.ru для продаж билетов сотрудникам компании «Роснефть» по корпоративным тарифам «с целью увеличения своих показателей в работе, выразившихся в увеличении продаж билетов». Через этот сайт они продавали билеты через посредников, скрывая это от центрального офиса перевозчика.



Продажа билетов проводилась через туристические агентства «Индивидуальный туристический сервис» (Санкт-Петербург) и «Пегас.тур» (Челябинск). По версии следствия, в рамках схемы, разработанной фигурантами уголовного дела, турагентства получили «необоснованные» агентские вознаграждения на сумму около 1,5 млн руб. В ходе следствия обвиняемые компенсировали авиакомпании ущерб на эту сумму, сказал прокурор. На заседании суда Абдувахидов и Петров признали свою вину. Судья Сергей Артемов принял решение прекратить их уголовное преследование.

«Компания Qatar Airways удовлетворена решением суда по данному делу и тем, что Абдувахидов и Петров были признаны виновными и компенсировали ущерб, причиненный их действиями», — сообщил РБК представитель авиакомпании.

В больницах Доминиканы после ДТП остаются 19 российских туристов В больницах Доминиканы после ДТП с туристическим автобусом остаются 19 россиян, сообщили порталу в пресс-службе туроператора Anex Tour. "По информации от страховой компании и принимающего офиса, на 29 ноября у всех пострадавших наблюдается улучшение состояния. В больницах остаются 19 туристов, из них восемь находятся в палате интенсивной терапии. Водитель автобуса и гид также находятся в госпитале. К двум пострадавшим вылетели родственники, их пребывание в Доминикане в полной мере обеспечивается принимающим офисом", — рассказали в Anex Tour. Как отметили пресс-службе, из больниц выписаны уже 14 человек, их расселили в гостиницы. Семеро из них вылетают в Россию в ближайшее время. "Всем иногородним туристам будет предоставлен перелет до их городов после рейса в Москву и проживание в случае продолжительной стыковки", — добавили в Anex Tour. Напомним, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на востоке Доминиканы по пути в аэропорт Ла-Романа во вторник. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Пострадали 27 человек. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке бубонной чумы в Китае Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает контроль на границе с Китаем из-за очередного случая заражения человеком бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия. "Роспотребнадзором приняты дополнительные меры в пунктах пропуска через государственную границу по снижению рисков заноса инфекции на территорию Российской Федерации. Организовано взаимодействие с МИД России и Ростуризмом", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Роспотребнадзор просит россиян учитывать ситуацию с заболеванием при планировании поездок, дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ведомства, добавили в пресс-службе. Согласно сообщению, четвертый случай заражения чумой среди населения в Китае зафиксирован на территории Маньчжурского природного очага чумы. Больной — житель аймака (административно-территориальная единица) Уланчаб госпитализирован в общественный госпиталь Сыцзыванци, ему поставлен диагноз "бубонная чума". /TOURBUS.RU



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