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Эммануил Виторган и Юлий Гусман наградили лучших игроков израильского направления

В российской столице в третий раз прошла тожественная церемония награждения лауреатов ежегодной профессиональной премии Israel Travel Awards

В минувший вторник в столичном музыкальном театре «Геликон-Опера» прошла тожественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии Israel Travel Awards - 2019, организованная Министерством туризма Израиля при информационной поддержке Ассоциации туроператоров России.

В этом году Министерство туризма Израиля приняло решение сократить количество номинаций с тем, чтобы каждая из них получила особый статус.

В этом году участники боролись за победу в 11 номинациях, на участие в которых было получено рекордное количество заявок. От СМИ и блогеров была подана 21 заявка, а от туроператоров и турагентов – 42.

«Мы очень гордимся тем, что с каждым годом интерес к премии только повышается, а значит Израиль становится все более привлекательным для российских туристов. Получить приз на Israel Travel Awards – это, действительно, признание и большой успех», - отметил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма в России и СНГ, советник посольства Государства Израиль.

Награждали лучших из лучших временный поверенный в делах Государства Израиль в России Яков Ливне, глава представительства Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, легендарный актер Эммануил Виторган, телеведущий Евгений Тишковец, продюсер Игорь Сандлер, режиссер и актер Юлий Гусман.

Особенностью этого года стало и то, что сразу три номинации получили туркомпании из регионов России.

Так, лучшим туроператором по направлению MICE была признана компания «ТурКом», базирующаяся в Санкт-Петербурге.

Лучшим региональным туроператором стала петербургская компания “Премьера”.

А в номинации «Лучшее турагентство» победила самарская компания «БлюСкайТур”, которая получила сертификат от гостиничной сети Dan на проживание в одном из отелей Тель-Авива или Иерусалима.

В номинации «Лучший туроператор по Израилю» – главной номинации премии – победил туроператор ICS Travel Group, который из года в год демонстрирует лучшие продажи туров в Израиль и продолжает наращивать объемы.

Компании “ПАКС” и “Веди групп” получили награду как «лучший туроператор по медицинскому туризму».

В номинации «Лучший туроператор по работе с агентствами» победу одержал туроператор “Русский Экспресс”.

Экспертное жюри отметило и туроператора “Интурист” «За самое креативное продвижение Израиля».

Наконец, «прорывом года» на израильском туристическом направлении был признан туроператор «TUI Россия».

Наградами также были удостоены и лучшие публикации, освещающие Израиль и его неиссякаемый туристический потенциал.

Лучшей статьей в В2С-издании была признана статья «Там, где плачет небо. Секреты и мистические тайны Израиля» Светланы Баевой из РИА “Новости”. Кроме статуэтки и диплома, гостиничная сеть Isrotel вручила Светлане ваучер на бесплатное проживание в новой гостинице Kedmа, расположенной в Иудейской пустыне.

И награду за «Лучший пост» получила блогер Ксения Секиро, которой помимо основного приза отель Ritz Carlton Herzliya вручил свой сертификат на проживание.

Специальными призами были также отмечены туроператор «Русский Экспресс», который получил подарок от национального авиаперевозчика EL AL, и авиакомпания "Победа", которая начала выполнять регулярные рейсы в новый аэропорт Рамон, тем самым значительно увеличив турпоток в курортный город Эйлат на Красном море.

Отметим, что Израиль остается популярнейшим туристическим направлением среди россиян. Так, с января по октябрь 2019 года страну посетили 333 500 туристов (включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров). Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Россия как туристическое направление также пользуется большой популярностью среди израильтян. Согласно последним данным, более 200 тысяч израильских туристов посетили РФ с начала 2019 года.

/TOURBUS.RU



